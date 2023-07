Il sindaco Sisti dopo la sentenza della Corte Costituzionale

“Stiamo lavorando sulla questione da alcuni mesi ed abbiamo presentato alla Regione istanza di convalida del parere ‘sismico’ ai sensi dell’art. 21 -nonies della legge 241 del 1990. Questo non significa assolutamente che siamo di fronte all’annullamento del Piano Regolatore Generale, solo che sapevamo che l’iter adottato nel 2014 poteva essere invalidato dall’incostituzionalità dell’art. 22 comma 2 della legge regionale n. 5 del 2014 e quindi, in virtù di questa eventualità, abbiamo iniziato a muoverci già da febbraio di quest’anno”.



Così il sindaco Andrea Sisti dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ieri, giovedì 27 luglio, ha dichiarato incostituzionale la norma regionale che consente ai comuni di rilasciare il parere di compatibilità sismica dopo l’avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG, a seguito di un ricorso relativo al pagamento dell’IMU rispetto al quale la Commissione Tributaria di secondo grado aveva proposto eccezione di costituzionalità.



“Il lavoro che stiamo portando avanti riguarda il parere per la convalida, trattandosi di fatto dell’emissione di un nuovo parere che, anche alla luce della sentenza di ieri, può comportare una revisione parziale del Piano Regolatore Generale. È ovviamente presto per pronunciarsi in via definitiva sulla questione. Possiamo dire che a livello procedurale dovremmo riuscire, tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre, a definire l’iter da seguire”.