Non si ferma la protesta per difendere l’ospedale, Confcomercio:《Abbassiamo le serrande》

Anche le associazioni di categoria a Perugia con Spoleto City Forum

(DMN) Spoleto – non si arresta la protesta degli spoletini per difendere il San Matteo degli Infermi, dopo la decisione della Regione Umbria di trasformarlo , fino al 31 gennaio, in ospedale Covid, fermando, temporaneamente alcuni servizi essenziali , come ad esempio il Pronto Soccorso.

Dopo aver protestato sotto il nosocomio e aver bloccato per alcuni istanti la Statale Flaminia nella serata di giovedì e dopo aver formato una catena umana dal San Matteo degli Infermi al centro storico sabato mattina , la protesta degli spoletini si sposta sotto le finestre della Regione, nel centro storico di Perugia.

Anche le associazioni di categoria, tra cui la Confcommercio territoriale presieduta da Tommaso Barbanera, parteciperanno alla manifestazione di protesta nel capoluogo indetta da Spoleto City Forum.

In concomitanza del consiglio regionale – si legge – che si terrà a Perugia martedì 27 ottobre 2020 alle ore 10, la Confcommercio di Spoleto invita ad abbassare le serrande delle attività dalle 9 alle 11 in segno di protesta contro la decisione presa nei confronti del nostro ospedale dalla Giunta Tesei . Decisione scellerata fatta da politici miopi e non curanti delle conseguenze che avrà sulla nostra comunità. In nessuna parte d’Italia è stato smantellato un ospedale, a Spoleto sta succedendo, dobbiamo ribellarci facendo sentire la nostra voce. Si invita inoltre tutti a partecipare alla manifestazione che ci sarà a Perugia martedi stesso, 27 ottobre, davanti al palazzo della Regione a Perugia alle ore 10.

Spoleto City Forum ha diffuso alcune informazioni organizzative per partecipare alla protesta perugina: