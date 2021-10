“Non saremo complici di una eventuale finta normalizzazione, o come molti la chiamano, ‘pacificazione’, se questa è solo tesa a mascherare eventuali accordi pre-elettorali”

Il comunicato stampa di Alleanza Civica

Alleanza Civica è un movimento composto da donne e uomini che amano e si impegnano con coerenza e competenza per la propria città da alcuni anni.

Ci sembra doveroso ringraziare i tanti cittadini che con il proprio voto ci hanno consentito di diventare la seconda forza politica della città: questo ci onora e ci impone un impegno ancora maggiore. Siamo oggi una forza di “opposizione”, un’opposizione attenta, propositiva e se dovesse servire “dura”, nel solo interesse della comunità.

Crediamo che dopo gli ultimi tre anni, anni molto brutti per la politica, la città abbia bisogno di una normalizzazione dei rapporti, in primis quelli umani. Per questo noi ci siamo e ci saremo per quelle battaglie in cui, con le dovute differenze di ruolo, serve l’unità per il rilancio della nostra città. Ci saremo insieme alla coalizione con la quale abbiamo lottato per essere forza di maggioranza, di questo siamo certi. È ovvio però, che non potremo essere complici di una eventuale finta normalizzazione, o come molti la chiamano, “pacificazione”, se questa è solo tesa a mascherare eventuali accordi pre-elettorali.