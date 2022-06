La posizione del sindaco Andrea Sisti sulla necessità di organizzare i concorsi all’Istituto per Sovrintendenti ‘Rolando Lanari’

“Sicuramente le attività corsuali dell’Istituto per Sovrintendenti Rolando Lanari hanno una valenza particolare per la nostra città – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – perché negli anni sono diventate un punto di riferimento a livello nazionale sia per il personale interno della Polizia di Stato, sia per quanti aspirano ad intraprendere questo percorso lavorativo.

La notizia dell’attivazione dei corsi online nei prossimi mesi e la decisione di non organizzare all’Istituto lanari concorsi che questa sede avrebbe potuto ospitare senza problemi, non permetterà, prima della fine dell’anno, di rivedere l’Istituto nuovamente popolato di allievi.

Non nego che riteniamo la decisione poco comprensibile, anche in termini di costi da sostenere per lo svolgimento dei concorsi alla Fiera di Roma – ha aggiunto il sindaco Sisti – Se è vero che i corsi online rientrano in una modalità già attivata temporaneamente in passato e che gli stessi 300 agenti che hanno giurato questa mattina hanno svolto parte del loro corso a distanza, non possiamo condividere una scelta che senza dubbio non aiuta in questa fase la nostra città. Chiaramente lavoreremo affinché i corsi in presenza a Spoleto possano riprendere tra la fine del 2022 e l’inizio del prossimo anno”.