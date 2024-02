Abbattuto il nuovo autovelox sulla Flaminia

(DMN) Spoleto – questa volta non è una maschera del carnevale spoletino (foto) , “Fleximan” è arrivato nella città del Festival. Sulla scia di quanto sta accadendo in tutta Italia, nella notte tra lunedì e martedì, mani ignote hanno abbattuto il nuovissimo autovelox posizionato sulla Statale Flaminia, dallo scorso mese di novembre, all’altezza dello svincolo per la Valnerina, poco prima del passaggio dalle 4 alle due corsie, in direzione Spoleto, dallo scorso mese di novembre. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine.