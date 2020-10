“Non é il momento di fare polemica, chiediamo alla Presidente della Regione di rassicurare ufficialmente la popolazione spoletina”

La nota dei 10 consiglieri firmatari della mozione per l’ospedale

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come dicono molti, ma pochi realmente l’hanno fatto, non è il momento di fare polemica.

Infatti , noi figli del 2020 , se per fortuna non abbiamo vissuto una guerra , stiamo però vivendo una situazione che molto gli assomiglia. I numeri ormai ogni giorno dimostrano un’impennata esponenziale dell’epidemia; in Umbria il numero crescente di contagiati è una prova della situazione gravissima che stiamo vivendo dove la nostra unica difesa è il distanziamento e l’indossare la mascherina.

In questa situazione di emergenza sanitaria , seppure in ritardo, sono stati predisposti negli ospedali dei reparti covid ed ora si devono trovare più posti letto per i malati e ovviamente in ogni struttura sanitaria sono stati ridotte o temporaneamente sospese il resto dell’attività.

L’ospedale di Terni e di Perugia hanno interrotto tutte le attività chirurgiche in elezioni e le attività ambulatoriali non procrastinabili. Si stanno allestendo ospedali da campo. È una misura mossa in emergenza per dare a tutti la possibilità di essere ricoverati se necessario.

Ecco, questo è stato lo spirito della nostra mozione. Il nostro senso di responsabilità non poteva farci condividere in questo momento un documento che invocava un’azione legale , che tra l’altro nell’immediato non avrebbe impedito l’ordinanza. Adesso è il momento per la politica di non esasperare una situazione già critica ma di agire a livello istituzionale cercando di portare avanti le necessità della nostra città in modo costruttivo e collaborativo.

Tutti vogliamo che il nostro ospedale funzioni a pieno e per questo vigileremo sul nuovo piano sanitario regionale affiche avvenga realmente una integrazione tra i due nosocomi di Spoleto e Foligno e che ovviamente ciò non penalizzi il nostro ospedale .

Chiediamo alla Presidente della Regione di rassicurare ufficialmente la popolazione spoletina sul futuro dell’ospedale e sulla gestione durante l’emergenza del pronto soccorso per tutti i casi non covi.

Antonio Di Cintio,

Stefano Polinori,

Paola Vittoria Santirosi,

Cesare Loretoni,

Riccardo Fedeli,

Stefano Proietti,

Marina Morelli,

Giammarco Profili,

Roberto Settimi,

Ilaria Frascarelli