“Non è così che vogliamo venga amministrata la nostra Città, non servono contentini, servono azioni incisive”

La nota stampa di Alleanza Civica e Spoleto Popolare

In Consiglio Comunale ci siamo trovati di fronte all’ennesimo esempio di approssimazione e di indifferenza verso i problemi della città da parte dell’Amministrazione comunale. Fratelli D’Italia oltre 15 giorni fa aveva presentato la mozione “Creazione di un fondo speciale per aiuti alle imprese e ai liberi professionisti”, chiedendone l’urgenza, da noi prontamente votata come da tutti i consiglieri comunali, anche se lo stesso argomento era stato portato avanti dalla Commissione normativa insieme alle Associazioni di Categoria e si era deciso di avanzare in modo compatto senza uscite personali dei singoli gruppi politici proprio per dare la massima potenza e condivisione all’argomento estremamente attuale e importante. L’importanza di tale argomento noi l’avevamo fatta presente al sindaco con una lettera aperta inviatagli già nel mese di Aprile in cui avevamo indicato alcune proposte per far ripartire la Città dopo il Covid-19 tra cui la richiesta di risorse compensative per poter ridurre le tasse e tributi locali per le attività maggiormente colpite dalla pandemia.

Ieri la mozione presentata da FdI doveva essere votata ma alla discussione non si sono presentati né l’Assessore allo sviluppo economico né l’Assessore al bilancio né alcun Dirigente di riferimento. Questo comportamento denota una mancanza di rispetto sia nei confronti di chi ha proposto la mozione sia nei confronti dell’intero Consiglio Comunale che deve essere messo sempre nelle condizioni di votare con cognizione di causa ogni pratica. La mozione avrà degli impatti importanti sul bilancio ma anche sui contribuenti, sia attività commerciali sia famiglie, ed è dovere dei consiglieri, prima di votare un atto, sapere quali sono gli effetti dell’atto che si vota.

All’urgenza votata due consigli comunali fa doveva assolutamente seguire uno studio da parte degli assessorati coinvolti per capire la fattibilità della mozione e le possibili ripercussioni ed a quel punto la votazione sarebbe stata consapevole.

Noi capiamo che le prime righe delle mozione abbiano dato fastidio a qualcuno, “Evidenziato che le scelte non concordate e per noi non condivisibili adottate dal Sindaco e dalla sua Giunta, di fatto non tengono conto del grave disagio che vive il tessuto economico della nostra città”, ma questo disinteresse da parte dell’Amministrazione non può far pensare ad altro che all’ennesima forma di immobilismo. La poca importanza dimostrata verso questo argomento con l’assenza di assessori e dirigenti sembra proprio l’inizio dell’iter che porterà questa mozione, come tante altre votate anche all’unanimità, dentro ad un cassetto. Il non voler affrontare analiticamente le questioni proposte dalla mozione, danno l’impressione che la Giunta abbia voluto dare un “contentino politico” ad una forza politica di maggioranza, che negli ultimi mesi è stata piuttosto critica. Non è così che vogliamo venga amministrata la nostra Città, non servono contentini, servono azioni incisive, vogliamo risposte veloci e certe, vogliamo interesse e iniziative, vogliamo che siano date opportunità vere e concrete per la ripartenza di Spoleto.

Profili Gianmarco

Bececco Maria Elena

Frascarelli Ilaria

Settimi Roberto