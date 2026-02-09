“Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del vescovo emerito Riccardo Fontana. È stato di grande profondità il legame che la comunità di Spoleto ha stretto con lui durante gli anni del suo episcopato alla guida dell’arcidiocesi Spoleto-Norcia, un legame che si è mantenuto nel tempo, mosso da un sincero senso di gratitudine. Non dimenticheremo il suo amore per la città, non dimenticheremo il suo esempio. Continueremo a ricordarlo con affetto ed immutata stima”.

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità spoletina per la scomparsa di Mons. Riccardo Fontana, avvenuta questa mattina, lunedì 9 febbraio, all’età di 79 anni.