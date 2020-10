“Non ci diamo per vinti, vogliamo dare battaglia al coronavirus e  potenziare il nostro Ospedale”

Depositata una mozione urgente a firma di 10 Consiglieri comunali

Ospedale di Spoleto: nessuno può pensare che possa essere usato il Covid-19 per pregiudicare definitivamente l’ospedale, noi chiediamo rassicurazioni e atti tangibili per garantire le tante eccellenti professionalità che ci lavorano e la salute dei nostri concittadini per oggi e per domani. Chiediamo un impegno affinché nel nuovo Piano Sanitario Regionale vengano garantiti, anzi migliorati i reparti, i servizi che oggi esistono, ma soprattutto che sia chiara la “mission” del nostro nosocomio. Chiediamo che venga una volta per tutte programmata e attuata l’integrazione che valorizzi sia l’ospedale di Foligno che quello di Spoleto.

Ma certo non ostacoliamo la necessità di contenere la gestione di una Pandemia drammaticamente riesplosa.

Ieri è stato deciso che il nostro Ospedale diventa Covid, a questo punto ci domandiamo a cosa è servito in un momento del genere agitare i “Robespierre” e fare muro contro muro con la Regione. Per questo abbiamo depositato una mozione urgente, aperta a qualsiasi suggerimento o proposta utile, perché non ci diamo per vinti, infatti, vogliamo dare battaglia al coronavirus e potenziare il nostro Ospedale. Gli ostacoli vanno sempre superati costruendo percorsi proficui e positivi, e questo è quanto riteniamo che una Città e l’intero Consiglio comunale debbano sempre riuscire a fare, soprattutto in momento così delicato e difficile.

Roberto Settimi

Gianmarco Profili

Ilaria Frascarelli

Stefano Polinori

Paola Vittoria Santirosi

Antonio Di Cintio

Marina Morelli

Stefano Proietti

Cesare Loretoni

Riccardo Fedeli