“Non c’ è vera opposizione al Terzo Polo in Comune”

LA IV Commissione Comunale di oggi è servita, non a conoscere la mozione sull’ospedale che verrà portata in consiglio comunale, ma a sapere se tra i partiti di Spoleto, c’è un’opposizione vera e decisa a quel Terzo Polo che contiene il piano di smantellamento dell’Ospedale di Spoleto.

LA RISPOSTA E’ NO. Salvo rare eccezioni.

NON HANNO FATTO UN PASSO IN AVANTI RISPETTO A UN ANNO FA. SONO PRONTI A VENDERSI IL PUNTO NASCITA E NON SOLO.

Basta citare alcune affermazioni del Presidente della Commissione Lucentini, che per giustificare l’annacquamento del No al Terzo Polo contenuta nella proposta dei Comitati e l’occultamento della priorità della riapertura del punto nascita, ha affermato, come se l’una cosa escludesse l’ altra, che ci sono altre priorità, come cardiologia e rianimazione, facendo propria la posizione di compromesso a perdere che un anno fa chiamavano: siamo d’accordo all’80%; e poi che c’è un problema di sicurezza (ancora!!!!), facendo proprie le argomentazioni che subordinano la salute pubblica ai bilanci della sanità azienda, che poi sono le stesse del governo regionale di Lega e Fratelli d’Italia. E non solo, l’ha sparata anche grossa, riprendendo ciò che aveva detto il loro capogruppo una settimana fa: “proponiamo che il Punto nascita del Terzo Polo sia a Spoleto”. Come se chi ci nega il “pane” sia disposto a spostare il “forno” a Spoleto. La classica manovra di distrazione di massa che serve alla propaganda politica. E’ il modo tipico di dire NO, con altre parole, per poi gridare che la colpa è di altri.

Gli altri, allineati e coperti dal PD. 5 stelle e Alleori paggi del PD, non pervenuti, litanie e genuflessioni.

Catanossi poi, come si dice, ha messo un carico da 90, a favore delle posizioni liberiste in cui annaspa il PD.

NO A COMPROMESSI A PERDERE, SI ALLA RIAPERTURA DI TUTTI I REPARTI CHIUSI DEL SAN MATTEO NEL 2020, A PARTIRE DAL PUNTO NASCITA.

Proponiamo di fare una manifestazione in piazza del Comune, in occasione del Consiglio comunale. Per ribadire le nostre richieste e per mettergli il fiato sul collo.

CASA ROSSA