Non basta un super Cocco alla Ducato: la capolista Umbrasabina non perdona

Umbrasabina: Paciaroni, Burgo, Matticari A., Monesi, Maccelli, Matticari M., Racanicchi, Masini Mic., Ceccotti, Leonelli, Pagliaro, Masini Mat., Pandolfi. All. Abati

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Del Gallo, Paolino. All. De Moraes

Arbitri: Apicella di Terni e Mirri di Perugia (Markevych di Terni)

Primo tempo (5-2): 1′ De Moraes (aut.), 5′ Cocco, 7′ Matticari A., 11′ Maccelli, 13′ Ceccotti, 15′ Masini Mic., 16′ Rosi

Secondo tempo (7-4): 3′ Cocco, 6′ Matticari M., 10′ Cocco, 12′ Matticari M.

Veramente troppo l’Umbrasabina di adesso per una Ducato falcidiata da squalifiche (Botteghin e Tacchilei) e infortuni (Trapasso), oltre che stanca per l’impegno infrasettimanale di Coppa. I padroni di casa, attualmente primi in classifica, hanno dimostrato di non essere lì per caso, dopo aver battuto anche il Monteleone. Di buono c’è il secondo tempo disputato a testa alta da Rosi e compagni che non sono crollati dopo un primo tempo molto pesante.

Avvio choc per gli spoletini, che vanno subito subito sotto a causa di una sfortunata autorete di De Moraes. La Ducato perde anche Vitinho per un problema muscolare che sembra serio. Cocco è in giornata e lo si vede quando sfiora la traversa su elegante tocco di De Moraes. Il pari è solo rimandato: stavolta Cocco, sempre imbeccato da De Moraes, batte Paciaroni in uscita. La reazione della squadra calvese è di sostanza: dopo un palo, un gran gol di Alessio Matticari e la zampata di Maccelli valgono l’allungo locale. Passa poco e l’Umbrasabina dilaga con Ceccotti che sorprende Ceccarelli e poi con Michele Masini, che ribadisce in rete dopo un doppio miracolo di Ceccarelli. Nel finale di tempo Rosi accorcia.

La ripresa inizia bene per la Ducato, con Cocco che sfrutta al meglio sotto porta una bella palla recuperata da Giusti. Gli spoletini sembrano giocarsela alla pari, anche dopo avere subito il 6-3, anche perché Cocco trova ancora la rete su punizione. Dopo il 7-4, De Moraes inserisce il portiere di movimento, ma il punteggio non si sblocca anche a causa di un po’ di sfortuna, vestita dai due legni colpiti da capitan Rosi.

Sabato prossimo trasferta in casa della Polisportiva Ternana.