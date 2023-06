Nomine Fondazione Festival, la soddisfazione del Partito Democratico

Lisci: “Abbiamo puntato sulle donne perché crediamo nel loro impegno, nella capacità di mettere al servizio della collettività le proprie competenze professionali e le doti umane”

Il Pd di Spoleto esprime soddisfazione per la compagine espressa dalla maggioranza che rappresenterà il Comune nell’assemblea della Fondazione Festival Dei Due Mondi. In particolare ringrazia il Sindaco Andrea Sisti per le nomine di Anna Lisa Conti, Valentina Del Frate, Rosanna Mazzoni e Arianna Panetti esponenti del Pd di Spoleto e di Bernardino Sperandio, già sindaco di Trevi e a sua volta esponente dei Democratici.

“Abbiamo puntato sulle donne perché crediamo nel loro impegno, nella capacità di mettere al servizio della collettività le proprie competenze professionali e le doti umane – dichiara il segretario Stefano Lisci -. Siamo convinti che sapranno curare gli aspetti del Festival legati allo sviluppo della città per creare nuovi posti di lavoro e strutture permanenti. A tutti loro auguriamo buon lavoro”.