Nomina Bertolaso, la soddisfazione di David Militoni

Le parole del Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia che Guido Bertolaso, uomo che non ha bisogno di presentazioni, affiancherà la task force regionale nella gestione dell’emergenza attuale.

Ho avuto modo di conoscere personalmente il dott. Bertolaso nella sua visita a Spoleto del 2018 e ne ho apprezzato ancora di più le doti umane ed organizzative trasmesse ai presenti nell’incontro tenutosi di Villa Redenta.

Sono certo che le sue capacità saranno utilissime a perfezionare ancora meglio le risposte necessarie a contrastare il fenomeno Covid nella nostra Umbria.

Grazie alla Presidente Tesei per averlo voluto a fare parte della squadra in questo momento difficile. Grazie al dott. Bertolaso per la disponibilità che sarà come sempre al servizio di tutti !

È quanto scrive in una nota inviata in redazione il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, David Militoni