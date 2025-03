“No riarmo”, sabato manifestazione in piazza Garibaldi

Riceviamo dall’Associazione Culturale Casa Rossa e pubblichiamo integralmente:

Saranno molte le realtà politiche e sindacali che parteciperanno alla manifestazione del 22 marzo. Con Casa Rossa ci saranno l’ Unione Sindacale di Base, il Partito Comunista Italiano, il Fronte Comunista, Confederazione Cobas, Potere al Popolo, Resistenza popolare, Coordinamento ternano per la Palestina.

Scendiamo in piazza contro la decisione del parlamento europeo di aumentare di 800 miliardi le spese militari, nonostante esse siano oggi superiori del 58% di quelle russe.

Con lo scopo non dichiarato ma palese di tornare a fare crescere gli AFFARI DELLE AZIENDE EUROPEE IN CRISI, IN PRIMO LUOGO QUELLE TEDESCHE E FRANCESI, CON UNA DRASTICA RICONVERSIONE PRODUTTIVA VERSO IL SETTORE MILITARE.

E grazie all’ aiuto della nuova politica di Trump, trova spazio la mai sopita volontà dei paesi più potenti della Comunità europea di RIPRENDERSI UN POSTO IN PRIMA LINEA TRA GLI IMPERIALISMI, PER UNA NUOVA GRANDEUR COME AI TEMPI DELL’ EUROPA COLONIALE.

Il tutto nascondendo queste verità con la motivazione per nulla credibile che la RUSSIA CI VUOLE INVADERE. Una sfacciata menzogna propagandistica al pari di quella rivolta all’ Iraq, più di venti anni fa, di possedere armi di distruzione di massa; un falso clamoroso utilizzato dagli USA per scatenare la guerra contro SADDAM HUSSEIN.

Questa corsa alle armi si accompagna al SILENZIO COMPLICE SUL GENOCIDIO IN ATTO DEL POPOLO PALESTINESE a opera dei sionisti israeliani.

Le prime vittime di questa scellerata politica saranno la SANITÀ E LA SCUOLA, I SERVIZI PUBBLICI, IL LAVORO E LA SICUREZZA DEL LAVORO, CHE SUBIRANNO TAGLI PESANTI PER REPERIRE LE RISORSE NECESSARIE PER LE POLITICHE DI RIARMO. IMPEDIRE NUOVI TAGLI ALLE RISORSE PER IL LAVORO E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, SARÀ UN MOTIVO IN PIÙ SABATO 22 MARZO, PER DARE FORZA A QUESTA MANIFESTAZIONE CONTRO LA GUERRA, IN QUANTO IN QUESTO GIORNO CADE IL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA PIÙ GRANDE STRAGE DI LAVORATORI MAI AVVENUTA IN UMBRIA, CON LA MORTE NEL 1955 DI 23 MINATORI NEL POZZO ORLANDO DELLE MINIERE DI MORGNANO DI SPOLETO

Immagine di copertina dall’archivio di DMN