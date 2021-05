“No alla chiusura della filiale del Banco Desio di Castel Ritaldi”

La Lega sostiene la raccolta firme

La Lega Quattro Borghi sostiene l’iniziativa della giunta di Castel Ritaldi che ha promosso una raccolta firme per dire ‘no’ alla chiusura della filiale locale del Banco Desio. “Lo sportello bancario rappresenta un punto di riferimento e garantisce un servizio fondamentale per cittadini, famiglie e imprese anche del territorio circostante – spiega la referente provinciale Lega Perugia, Manuela Puletti insieme al referente Lega Quattro Borghi, Alessandro Becchetti – La chiusura del presidio potrebbe arrecare problemi non marginali soprattutto ad anziani e alle fasce deboli della popolazione costrette a rivolgersi agli sportelli dei comuni limitrofi. Non è giusto che gli abitanti di Castel Ritaldi vengano danneggiati da logiche di profitto che non tengono conto delle persone. Saremo al fianco del sindaco Elisa Sabbatini in questa battaglia e invitiamo i cittadini a sostenere la raccolta firme promossa dalla Giunta comunale presso piazza dei Partigiani in località La Bruna così come abbiamo fatto anche noi”.