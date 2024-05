Nikola Đurašković: “Il rapporto con Spoleto è per noi molto importante in questa fase di crescita e di sviluppo”

A dieci anni dall’ultimo incontro, avvenuto nel novembre 2014 in Montenegro, venerdì scorso l’amministrazione comunale ha incontro la delegazione istituzionale di Cetinje, città gemellata con Spoleto dal 1972.

L’incontro si è svolto nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale, dove il sindaco Andrea Sisti ha salutato Nikola Đurašković sindaco della Vecchia Capitale Reale, presente a Spoleto insieme a Mirko Stanić, vicepresidente dell’Assemblea locale, Milena Jovanović, capo dell’ufficio del Sindaco, Dejana Martinović, protocollo e Vasko Zuber, presidente KUD “Njegoš.

Un’occasione per rinsaldare i rapporti e confermare il rapporto di amicizia tra le due città. “La nostra presenza qui testimonia non solo il legame tra Cetinje e Spoleto, ma anche il rapporto di amicizia e collaborazione tra l’Italia e il Montenegro – è stata la dichiarazione del sindaco Đurašković – Il nostro desiderio è di vedere nei prossimi anni il nostro Paese diventare membro dell’Unione Europea. Il rapporto con la vostra città è per noi molto importante in questa fase di crescita e di sviluppo”.

Nel corso della cerimonia, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell’associazione Italia-Montenegro Regina Elena, Danijela Djurdjevic, presidente (presente a Spoleto nel 2022 in occasione della visita dell’Ambasciatrice del Montenegro in Italia, Milena Šofranac Ljubojević), Norberto Cacciaglia, vicepresidente, Marta Mussini, segretaria e Luigi Buffoli, tesoriere, è stato proiettato un video di presentazione della città di Cetinje.

Al termine dell’incontro, in piazza del Comune si è svolta l’esibizione del programma artistico della Società Culturale e Artistica “Njegoš” di Cetinje.