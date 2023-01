Neve a Spoleto, scuole chiuse

Lunedì 23 gennaio resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido pubblici e privati e i centri diurni per anziani, minori e disabili

Firmata l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

A causa delle condizioni meteo e delle nevicate che stanno interessando l’intero territorio comunale, il sindaco ha disposto per la giornata di lunedì 23 gennaio la chiusura delle scuole, dei servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) e, d’intesa con la Usl Umbria 2, dei centri diurni per anziani, minori e disabili.

​La situazione prevista per l’intera giornata, con nevicate che si protrarranno ancora per alcune ore, non consente lo svolgimento in sicurezza del servizio scuolabus e nonché il raggiungimento delle strutture scolastiche senza condizioni di rischio per alunni e docenti.

Immagine di archivio