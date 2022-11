Neri Marcorè musicista a Spoleto per il Concerto di Natale

Chitarra e voce interpreta le canzoni dei grandi cantautori, da Gaber a De André, da De Gregori a Dalla

Torna giovedì 29 dicembre, alle ore 20:30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, l’atteso e ormai consueto appuntamento che il Festival dei Due Mondi dedica alla città in occasione delle feste: Neri Marcorè in concerto con lo spettacolo Le mie canzoni altrui, accompagnato dalla sua band in cui compaiono musicisti d’eccezione come Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica, Alessandro Patti al basso e contrabbasso e Simone Talone alla batteria.