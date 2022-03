Nella giornata della consapevolezza sull’autismo, Il Cerchio insieme al comitato soci Coop centro Italia per un’azione di sensibilizzazione

2 aprile accendi una luce blu e spegni l’indifferenza sull’autismo



Sabato 2 aprile sarà la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, giornata istituita dall’ONU nel 2007 che vuole richiamare l’attenzione dei diritti delle persone nello spettro autistico. Lla Cooperativa Il Cerchio sarà al centro commerciale il Ducato di Spoleto, per un’azione di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi. I ragazzi e gli operatori della Cooperativa Il Cerchio vi aspetteranno all’ingresso del supermercato di via dei filosofi a partire dalle ore 10.

Facendo una donazione sarà possibile contribuire ad arricchire le attività che ogni giorno Il Cerchio mette in campo per gli oltre 30 ragazzi e ragazze che frequentano i centri diurni, nello specifico permettendo di organizzare un’escursione in montagna con personale qualificato e tutta l’attrezzatura necessaria, facendo vivere loro un’esperienza molto importante per la loro crescita.

La Giornata mondiale dell’autismo rappresenta un momento di riflessione e consapevolezza su un problema sempre più attuale e complesso. Le lampadine blu che potranno essere acquistate rappresentano un simbolo sulla consapevolezza di questa problematica e sul disagio che oggi più che mai vivono moltissime persone e famiglie.

Sarà possibile contribuire alla raccolta fondi facendo una donazione nel punto allestito all’ingresso della Coop di Spoleto, ove i nostri ragazzi vi offriranno una lampadina blu per accendere una luce sull’indifferenza verso questa malattia. Altrimenti sarà possibile comunque contribuire con una donazione seguendo le indicazioni sul sito internet della Cooperativa Il Cerchio alla pagina www.ilcerchio.net/luceblu. Il 2 aprile spegni l’indifferenza e accendi l’inclusione: accendi una luce blu!