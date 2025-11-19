Nel Duomo di Spoleto il Festival dei Due Mondi celebra il tempo del Natale con Elevazione spirituale insieme alla Nova Opera Orchestra e al Coro della Diocesi di Roma

  Novembre 19, 2025
    • Nel periodo che anticipa il Natale, la Cattedrale di Spoleto apre le sue porte alla musica e alla

    contemplazione. Si tratta di un’iniziativa speciale, a ingresso gratuito su presentazione del biglietto,

    immaginata per la città e organizzata dalla Fondazione Festival dei Due Mondi in collaborazione con

    l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia.

    Si apre dunque un nuovo capitolo per il Festival di Spoleto che sotto la Direzione Artistica di Daniele

    Cipriani si pone come obiettivo quello di valorizzare a pieno e su scala internazionale tutto il

    patrimonio storico e culturale della manifestazione e di rafforzare ulteriormente il legame con la città

    e la sua comunità.

    Con Elevazione spirituale, il Festival dei Due Mondi inaugura il 13 dicembre alle ore 17.00 le festività

    natalizie in un luogo simbolo della città, la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

    L’evento, ideato da Daniele Cipriani, vedrà esibirsi la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di

    Roma, diretti da Mons. Marco Frisina, rinomata eccellenza tra compositori contemporanei di musica

    sacra. L’iniziativa rappresenta un’occasione di preghiera e di ascolto nella quale musica e parola si

    intrecciano per guidare la riflessione interiore e conferma la collaborazione in atto ormai da diversi

    anni tra l’Archidiocesi e il Festival, nel nome di un dialogo intenso tra fede, arte e cultura.

    Oltre alla parte musicale, il programma prevede letture dai toni profondi e meditativi, tra cui un passo

    tratto da Bariona o il figlio del tuono di Jean-Paul Sartre, scritto nel Natale del 1944 per i compagni di

    prigionia nel campo di Treviri e brani di discorsi di Papa Leone XIV dedicati alla pace.

    La Nova Opera Orchestra è composta da musicisti italiani ed europei di estrema qualità artistica, con

    un repertorio che abbraccia il classico, l’opera e incursioni cinematografiche. Molte le importanti

    iniziative culturali e benefiche cui ha partecipato in Italia e all’estero, tra cui il concerto “Grace for the

    World” in Piazza San Pietro nel 2025.

    Il Coro della Diocesi di Roma, fondato nel 1984 da Mons. Marco Frisina, accompagna le principali

    liturgie e celebrazioni della Diocesi e del Santo Padre. Da sempre si esibisce in festival e rassegne

    prestigiosi.

    Il Programma

    Bariona o il figlio del tuono è un racconto teatrale di eccezionale originalità, scritto da Jean-Paul Sartre

    durante la sua prigionia nel Natale del 1944 per i compagni detenuti nel campo di Treviri. In quel

    periodo Sartre, padre dell’esistenzialismo ateo, affronta questioni di fede e teologia in un confronto

    aperto e sincero. Realizza il testo in poche settimane usando un linguaggio religioso e sacrale come

    strumento simbolico di libertà. Nell’opera è Sartre stesso a recitare, a dirigere i compagni detenuti

    come attori e a curare personalmente regia, scenografia e costumi. 

    Ambientato nella Giudea sotto il dominio romano, il racconto ha per protagonista Bariona (il cui

    soprannome è “figlio del tuono”) il capo di un villaggio vicino a Betlemme, che, oppresso dal tributo

    imposto dai Romani, decide di sottrarsi assieme al suo popolo alla dominazione. Ma l’apparizione

    dell’angelo e la nascita di Gesù portano Bariona ad accogliere una speranza: la liberazione dalla

    schiavitù esteriore ed interiore. Il testo, che nasceva dall’esigenza di rafforzare solidarietà e unità fra

    prigionieri e richiamava simbolicamente alla resistenza in una Francia occupata, si articola come una

    sorta di “racconto di Natale” destinato a un pubblico di credenti e non credenti.

    Discorso di Papa Leone XIV A movimenti e associazioni che hanno dato vita all’“Arena di Pace” – Verona,

    30 maggio 2025

    «Il cammino verso la pace richiede cuori e menti educati all’attenzione verso l’altro e capaci di

    riconoscere il bene comune nel contesto odierno. La strada che conduce alla pace è comunitaria, si

    costruisce attraverso la cura delle relazioni di giustizia fra tutti gli esseri viventi. La pace, ha affermato

    San Giovanni Paolo II, è un bene indivisibile: o è di tutti o non è di nessuno (cfr. Lett. enc. Sollicitudo rei

    socialis, 26). Essa può essere realmente conquistata e vissuta come qualità di vita e come sviluppo

    integrale solo se nelle coscienze si attiva «una determinazione ferma e perseverante a impegnarsi per

    il bene comune» (ivi, 38). In un’epoca come la nostra, segnata da velocità e immediatezza, dobbiamo

    recuperare quei tempi lunghi necessari perché tali processi possano realizzarsi. La storia, l’esperienza

    e le tante buone pratiche che conosciamo ci insegnano che la pace autentica prende forma partendo

    dalla realtà (territori, comunità, istituzioni locali e così via) e in ascolto di essa. Proprio per questo

    comprendiamo che la pace è possibile quando differenze e conflitti non vengono rimossi, ma

    riconosciuti, assunti e attraversati.»

    L’ingresso a Elevazione spirituale è gratuito, su presentazione del biglietto. I biglietti (massimo due

    per persona) saranno disponibili fino a esaurimento dei posti a partire dalle ore 11.00 di venerdì 5

    dicembre online su www.festivaldispoleto.com e, a Spoleto, presso il Festival Box Office in via Saffi

    12, che anche quest’anno sarà aperto per le festività natalizie.

    Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.festivaldispoleto.com.

    Cattedrale di Santa Maria Assunta

    sabato 13 dicembre ore 17.00

    Elevazione spirituale

    Nova Opera Orchestra

    Coro della Diocesi di Roma

    elaborazioni, orchestrazioni e direzione Mons. Marco Frisina

    voci soliste Paola Cecchi, Mariangela Topa, Rossella Mirabelli, Lavinia Gazia, Silvia Parrinello,

    Rosangela Sorrentino, Matteo Vizzani, Danilo Defant, Andrea Sconosciuto, Emanuele Tibelli

    Programma

    Puer natus

    dal repertorio gregoriano

    Marco Frisina

    Gloria

    dalla Messa Esultate nel Signore

    Jean-Paul Sartre

    Bariona o il figlio del tuono

    LETTURA

    Tradizionale

    Adeste fideles

    Georg Friedrich Händel

    Joy to the World

    Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

    Tu scendi dalle stelle

    Marco Frisina

    Tre quadri di Natale

    Tradizionale

    The First Noel

    Marco Frisina

    Tante schiere d’Angeli

    O magnum mysterium

    Santo Padre Leone XIV

    Discorso del 30 maggio 2025

    LETTURA

    Marco Frisina

    Magnificat

    Tradizionale

    Hark! The Herald Angels Sing

    Marco Frisina

    Adorazione di Maria

    Tradizionale

    Jingle Bells

    Robert Alex Anderson

    Mele Kalikimaka

    Franz Xaver Gruber

    Stille Nacht

    Il Festival dei Due Mondi inaugura un nuovo capitolo della sua storia con Elevazione spirituale, primo

    appuntamento sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani e, al contempo, il primo a essere ospitato

    nel luogo simbolo della città: la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Un doppio debutto che diventa punto

    di partenza di un percorso che intende fondere tradizione e sperimentazione, radici e futuro.

    Mons. Marco Frisina, figura di riferimento della musica sacra contemporanea, dirige la Nova Opera

    Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma in un evento pensato come esperienza di contemplazione e

    ispirazione.

    Il programma alterna brani del repertorio gregoriano, composizioni originali di Frisina e celebri canti

    natalizi, da Adeste fideles a Stille Nacht. A rendere ancora più intenso il momento, la lettura di testi di

    Jean-Paul Sartre e Papa Leone XIV, per offrire al pubblico una profonda esperienza di riflessione e

    ispirazione.

    Marco Frisina

    Si è diplomato in composizione al Conservatorio di Santa Cecilia e ha conseguito la licenza in Sacra

    Scrittura al Pontificio Istituto Biblico. Ordinato sacerdote nel 1982, svolge il suo ministero nella Diocesi

    di Roma. Attualmente è Consultore del Dicastero per l’Evangelizzazione e Assistente Spirituale della

    Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon. Autore di canti liturgici conosciuti e apprezzati in Italia e

    all’estero, spesso tradotti in varie lingue, nel 1984 ha fondato il Coro della Diocesi di Roma, con il quale

    anima le più importanti liturgie, alcune delle quali presiedute dal Santo Padre. Nel 1991 ha avuto inizio

    la sua collaborazione al progetto internazionale della Rai Bibbia sia come consulente biblista che come

    autore delle musiche dei film prodotti. Ha, inoltre, composto le colonne sonore di oltre trenta film a

    tema storico e religioso. La sua produzione musicale conta circa quaranta Oratori Sacri e Opere Teatrali,

    tra le quali meritano di essere ricordate La Divina Commedia, prima trasposizione musicale mondiale

    dell’omonimo capolavoro dantesco ininterrottamente in scena dal 2007 in tutti i teatri italiani; In hoc

    Signo, rappresentata a Belgrado nel 2013; Passio Caeciliae, rappresentata sempre nel 2013 a Roma e a

    New York; Passio Christi, che ha debuttato a Malaga nell’aprile 2018. È stato coordinatore del Giubileo

    delle Corali del 2016 e dell’Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano che coinvolge migliaia di

    Coristi da tutto il mondo che si è svolto nel 2014, nel 2018 e nel 2024 in occasione dei quarant’anni di

    fondazione del Coro della Diocesi di Roma. Dal 2015 è Direttore artistico del Concerto con i Poveri,

    evento che lo ha visto alternarsi sul podio insieme ai Maestri Daniel Oren e Speranza Scappucci e ai

    compositori Ennio Morricone e Nicola Piovani con orchestre e cori di livello internazionale. Nel 2018 è uscito il suo primo libro-intervista Mio canto è il Signore e, nel 2019, il libro La santità è il volto più bello

    della Chiesa, scritto insieme al Cardinale Angelo De Donatis. Nel 2022 ha composto la Messa per l’Anno

    Santo Giacobeo a Santiago de Compostela, eseguita alla presenza del Re di Spagna. Nel 2023 ha

    composto ed eseguito nella Papale Basilica di San Giovanni in Laterano La Messa per i 1.700 anni della

    Basilica Lateranense. Nel 2025 ha partecipato a Grace for the World, grande concerto in Piazza San Pietro

    con la presenza di artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli, John Legend, dirigendo il Coro della

    Diocesi di Roma in tre brani, tra cui il Magnificat interpretato da Il Volo.

    Nova Opera Orchestra

    È composta dai migliori musicisti presenti in Italia e in Europa. Nata per coinvolgere musicisti e direttori

    in esperienze musicali e artistiche di livello internazionale con un repertorio che spazia dalla musica

    classica, lirica, alle colonne sonore per il cinema. Vanta la partecipazione a importanti eventi culturali e

    benefici in Italia e all’Estero e prestigiose collaborazioni con importanti artisti e interpreti. È l’orchestra

    stabile dell’evento “Concerto con i poveri”, che si svolge in Aula Paolo VI in Vaticano, un appuntamento

    solidale che unisce musica e fraternità al servizio dei più bisognosi. Nel 2025, la Nova Opera Orchestra

    ha preso parte anche a Grace for the World, un concerto storico tenuto in Piazza San Pietro. Co-diretto

    da Pharrell Williams e Andrea Bocelli, l’evento ha visto la partecipazione di star internazionali come

    Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, insieme al coro Voices of Fire, al Coro

    della Diocesi di Roma guidato da Marco Frisina e ad altri cori internazionali. Prodotto da Disney+ in

    collaborazione con Hulu e ABC News Live, lo show ha combinato repertori di vario genere – dal pop al

    gospel, dalla musica sacra al soul – in una serata che ha unito arte, fede e messaggio di fraternità

    universale.

    Coro della Diocesi di Roma

    È stato fondato nel 1984 da Mons. Marco Frisina con lo scopo di animare le liturgie diocesane. Da allora

    ha animato moltissimi eventi a servizio della Diocesi di Roma e del suo Vescovo il Papa. Tra i vari eventi

    musicali, culturali e concertistici di cui il Coro è stato protagonista, ricordiamo le presentazioni dei film

    Rai Progetto Bibbia, la partecipazione al 56° Festival dei Due Mondi e al Perosi Festival 2022. Negli anni

    ha eseguito numerose incisioni di album musicali e colonne sonore ed è spesso invitato a eseguire

    Concerti nelle Diocesi italiane così come all’estero in Paesi quali Francia, Germania, Austria, Spagna,

    Turchia e Stati Uniti. Nel 2014 ha festeggiato i trent’anni di fondazione promuovendo il primo Incontro

    Internazionale delle Corali in Vaticano. Nell’Anno Santo della Misericordia, si è fatto promotore del

    primo Giubileo delle Corali e, nel 2024, del IV Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano, eventi ai

    quali hanno aderito oltre 8.000 cantori nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Partecipa stabilmente al Concerto

    con i Poveri in Vaticano e nel 2024 ha celebrato il suo 40° anniversario di fondazione. Nel 2025 ha preso

    parte al concerto internazionale Grace for the World in Piazza San Pietro, esibendosi sotto la direzione

    di Mons. Marco Frisina. L’evento, trasmesso in mondovisione, ha visto la partecipazione di artisti di

    fama mondiale, tra cui Andrea Bocelli, John Legend e Il Volo, che ha interpretato il Magnificat

    accompagnato dal Coro.

