Nel Duomo di Spoleto il Festival dei Due Mondi celebra il tempo del Natale con Elevazione spirituale insieme alla Nova Opera Orchestra e al Coro della Diocesi di Roma

Nel periodo che anticipa il Natale, la Cattedrale di Spoleto apre le sue porte alla musica e alla

contemplazione. Si tratta di un’iniziativa speciale, a ingresso gratuito su presentazione del biglietto,

immaginata per la città e organizzata dalla Fondazione Festival dei Due Mondi in collaborazione con

l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia.

Si apre dunque un nuovo capitolo per il Festival di Spoleto che sotto la Direzione Artistica di Daniele

Cipriani si pone come obiettivo quello di valorizzare a pieno e su scala internazionale tutto il

patrimonio storico e culturale della manifestazione e di rafforzare ulteriormente il legame con la città

e la sua comunità.

Con Elevazione spirituale, il Festival dei Due Mondi inaugura il 13 dicembre alle ore 17.00 le festività

natalizie in un luogo simbolo della città, la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

L’evento, ideato da Daniele Cipriani, vedrà esibirsi la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di

Roma, diretti da Mons. Marco Frisina, rinomata eccellenza tra compositori contemporanei di musica

sacra. L’iniziativa rappresenta un’occasione di preghiera e di ascolto nella quale musica e parola si

intrecciano per guidare la riflessione interiore e conferma la collaborazione in atto ormai da diversi

anni tra l’Archidiocesi e il Festival, nel nome di un dialogo intenso tra fede, arte e cultura.

Oltre alla parte musicale, il programma prevede letture dai toni profondi e meditativi, tra cui un passo

tratto da Bariona o il figlio del tuono di Jean-Paul Sartre, scritto nel Natale del 1944 per i compagni di

prigionia nel campo di Treviri e brani di discorsi di Papa Leone XIV dedicati alla pace.

La Nova Opera Orchestra è composta da musicisti italiani ed europei di estrema qualità artistica, con

un repertorio che abbraccia il classico, l’opera e incursioni cinematografiche. Molte le importanti

iniziative culturali e benefiche cui ha partecipato in Italia e all’estero, tra cui il concerto “Grace for the

World” in Piazza San Pietro nel 2025.

Il Coro della Diocesi di Roma, fondato nel 1984 da Mons. Marco Frisina, accompagna le principali

liturgie e celebrazioni della Diocesi e del Santo Padre. Da sempre si esibisce in festival e rassegne

prestigiosi.

Il Programma

Bariona o il figlio del tuono è un racconto teatrale di eccezionale originalità, scritto da Jean-Paul Sartre

durante la sua prigionia nel Natale del 1944 per i compagni detenuti nel campo di Treviri. In quel

periodo Sartre, padre dell’esistenzialismo ateo, affronta questioni di fede e teologia in un confronto

aperto e sincero. Realizza il testo in poche settimane usando un linguaggio religioso e sacrale come

strumento simbolico di libertà. Nell’opera è Sartre stesso a recitare, a dirigere i compagni detenuti

come attori e a curare personalmente regia, scenografia e costumi.

Ambientato nella Giudea sotto il dominio romano, il racconto ha per protagonista Bariona (il cui

soprannome è “figlio del tuono”) il capo di un villaggio vicino a Betlemme, che, oppresso dal tributo

imposto dai Romani, decide di sottrarsi assieme al suo popolo alla dominazione. Ma l’apparizione

dell’angelo e la nascita di Gesù portano Bariona ad accogliere una speranza: la liberazione dalla

schiavitù esteriore ed interiore. Il testo, che nasceva dall’esigenza di rafforzare solidarietà e unità fra

prigionieri e richiamava simbolicamente alla resistenza in una Francia occupata, si articola come una

sorta di “racconto di Natale” destinato a un pubblico di credenti e non credenti.

Discorso di Papa Leone XIV A movimenti e associazioni che hanno dato vita all’“Arena di Pace” – Verona,

30 maggio 2025

«Il cammino verso la pace richiede cuori e menti educati all’attenzione verso l’altro e capaci di

riconoscere il bene comune nel contesto odierno. La strada che conduce alla pace è comunitaria, si

costruisce attraverso la cura delle relazioni di giustizia fra tutti gli esseri viventi. La pace, ha affermato

San Giovanni Paolo II, è un bene indivisibile: o è di tutti o non è di nessuno (cfr. Lett. enc. Sollicitudo rei

socialis, 26). Essa può essere realmente conquistata e vissuta come qualità di vita e come sviluppo

integrale solo se nelle coscienze si attiva «una determinazione ferma e perseverante a impegnarsi per

il bene comune» (ivi, 38). In un’epoca come la nostra, segnata da velocità e immediatezza, dobbiamo

recuperare quei tempi lunghi necessari perché tali processi possano realizzarsi. La storia, l’esperienza

e le tante buone pratiche che conosciamo ci insegnano che la pace autentica prende forma partendo

dalla realtà (territori, comunità, istituzioni locali e così via) e in ascolto di essa. Proprio per questo

comprendiamo che la pace è possibile quando differenze e conflitti non vengono rimossi, ma

riconosciuti, assunti e attraversati.»

L’ingresso a Elevazione spirituale è gratuito, su presentazione del biglietto. I biglietti (massimo due

per persona) saranno disponibili fino a esaurimento dei posti a partire dalle ore 11.00 di venerdì 5

dicembre online su www.festivaldispoleto.com e, a Spoleto, presso il Festival Box Office in via Saffi

12, che anche quest’anno sarà aperto per le festività natalizie.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.festivaldispoleto.com.

Cattedrale di Santa Maria Assunta

sabato 13 dicembre ore 17.00

Elevazione spirituale

Nova Opera Orchestra

Coro della Diocesi di Roma

elaborazioni, orchestrazioni e direzione Mons. Marco Frisina

voci soliste Paola Cecchi, Mariangela Topa, Rossella Mirabelli, Lavinia Gazia, Silvia Parrinello,

Rosangela Sorrentino, Matteo Vizzani, Danilo Defant, Andrea Sconosciuto, Emanuele Tibelli

Programma

Puer natus

dal repertorio gregoriano

Marco Frisina

Gloria

dalla Messa Esultate nel Signore

Jean-Paul Sartre

Bariona o il figlio del tuono

LETTURA

Tradizionale

Adeste fideles

Georg Friedrich Händel

Joy to the World

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Tu scendi dalle stelle

Marco Frisina

Tre quadri di Natale

Tradizionale

The First Noel

Marco Frisina

Tante schiere d’Angeli

O magnum mysterium

Santo Padre Leone XIV

Discorso del 30 maggio 2025

LETTURA

Marco Frisina

Magnificat

Tradizionale

Hark! The Herald Angels Sing

Marco Frisina

Adorazione di Maria

Tradizionale

Jingle Bells

Robert Alex Anderson

Mele Kalikimaka

Franz Xaver Gruber

Stille Nacht

Marco Frisina

Si è diplomato in composizione al Conservatorio di Santa Cecilia e ha conseguito la licenza in Sacra

Scrittura al Pontificio Istituto Biblico. Ordinato sacerdote nel 1982, svolge il suo ministero nella Diocesi

di Roma. Attualmente è Consultore del Dicastero per l’Evangelizzazione e Assistente Spirituale della

Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon. Autore di canti liturgici conosciuti e apprezzati in Italia e

all’estero, spesso tradotti in varie lingue, nel 1984 ha fondato il Coro della Diocesi di Roma, con il quale

anima le più importanti liturgie, alcune delle quali presiedute dal Santo Padre. Nel 1991 ha avuto inizio

la sua collaborazione al progetto internazionale della Rai Bibbia sia come consulente biblista che come

autore delle musiche dei film prodotti. Ha, inoltre, composto le colonne sonore di oltre trenta film a

tema storico e religioso. La sua produzione musicale conta circa quaranta Oratori Sacri e Opere Teatrali,

tra le quali meritano di essere ricordate La Divina Commedia, prima trasposizione musicale mondiale

dell’omonimo capolavoro dantesco ininterrottamente in scena dal 2007 in tutti i teatri italiani; In hoc

Signo, rappresentata a Belgrado nel 2013; Passio Caeciliae, rappresentata sempre nel 2013 a Roma e a

New York; Passio Christi, che ha debuttato a Malaga nell’aprile 2018. È stato coordinatore del Giubileo

delle Corali del 2016 e dell’Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano che coinvolge migliaia di

Coristi da tutto il mondo che si è svolto nel 2014, nel 2018 e nel 2024 in occasione dei quarant’anni di

fondazione del Coro della Diocesi di Roma. Dal 2015 è Direttore artistico del Concerto con i Poveri,

evento che lo ha visto alternarsi sul podio insieme ai Maestri Daniel Oren e Speranza Scappucci e ai

compositori Ennio Morricone e Nicola Piovani con orchestre e cori di livello internazionale. Nel 2018 è uscito il suo primo libro-intervista Mio canto è il Signore e, nel 2019, il libro La santità è il volto più bello

della Chiesa, scritto insieme al Cardinale Angelo De Donatis. Nel 2022 ha composto la Messa per l’Anno

Santo Giacobeo a Santiago de Compostela, eseguita alla presenza del Re di Spagna. Nel 2023 ha

composto ed eseguito nella Papale Basilica di San Giovanni in Laterano La Messa per i 1.700 anni della

Basilica Lateranense. Nel 2025 ha partecipato a Grace for the World, grande concerto in Piazza San Pietro

con la presenza di artisti di fama mondiale come Andrea Bocelli, John Legend, dirigendo il Coro della

Diocesi di Roma in tre brani, tra cui il Magnificat interpretato da Il Volo.

Nova Opera Orchestra

È composta dai migliori musicisti presenti in Italia e in Europa. Nata per coinvolgere musicisti e direttori

in esperienze musicali e artistiche di livello internazionale con un repertorio che spazia dalla musica

classica, lirica, alle colonne sonore per il cinema. Vanta la partecipazione a importanti eventi culturali e

benefici in Italia e all’Estero e prestigiose collaborazioni con importanti artisti e interpreti. È l’orchestra

stabile dell’evento “Concerto con i poveri”, che si svolge in Aula Paolo VI in Vaticano, un appuntamento

solidale che unisce musica e fraternità al servizio dei più bisognosi. Nel 2025, la Nova Opera Orchestra

ha preso parte anche a Grace for the World, un concerto storico tenuto in Piazza San Pietro. Co-diretto

da Pharrell Williams e Andrea Bocelli, l’evento ha visto la partecipazione di star internazionali come

Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, insieme al coro Voices of Fire, al Coro

della Diocesi di Roma guidato da Marco Frisina e ad altri cori internazionali. Prodotto da Disney+ in

collaborazione con Hulu e ABC News Live, lo show ha combinato repertori di vario genere – dal pop al

gospel, dalla musica sacra al soul – in una serata che ha unito arte, fede e messaggio di fraternità

universale.

Coro della Diocesi di Roma

È stato fondato nel 1984 da Mons. Marco Frisina con lo scopo di animare le liturgie diocesane. Da allora

ha animato moltissimi eventi a servizio della Diocesi di Roma e del suo Vescovo il Papa. Tra i vari eventi

musicali, culturali e concertistici di cui il Coro è stato protagonista, ricordiamo le presentazioni dei film

Rai Progetto Bibbia, la partecipazione al 56° Festival dei Due Mondi e al Perosi Festival 2022. Negli anni

ha eseguito numerose incisioni di album musicali e colonne sonore ed è spesso invitato a eseguire

Concerti nelle Diocesi italiane così come all’estero in Paesi quali Francia, Germania, Austria, Spagna,

Turchia e Stati Uniti. Nel 2014 ha festeggiato i trent’anni di fondazione promuovendo il primo Incontro

Internazionale delle Corali in Vaticano. Nell’Anno Santo della Misericordia, si è fatto promotore del

primo Giubileo delle Corali e, nel 2024, del IV Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano, eventi ai

quali hanno aderito oltre 8.000 cantori nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Partecipa stabilmente al Concerto

con i Poveri in Vaticano e nel 2024 ha celebrato il suo 40° anniversario di fondazione. Nel 2025 ha preso

parte al concerto internazionale Grace for the World in Piazza San Pietro, esibendosi sotto la direzione

di Mons. Marco Frisina. L’evento, trasmesso in mondovisione, ha visto la partecipazione di artisti di

fama mondiale, tra cui Andrea Bocelli, John Legend e Il Volo, che ha interpretato il Magnificat

accompagnato dal Coro.