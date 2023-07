“Negli stabili comunali non sono funzionanti gli impianti di spegnimento incendi”

L’interpellanza depositata da Sergio Grifoni

Ho depositato in Comune una interpellanza, con richiesta di discussione urgente in seno al Consiglio Comunale, che riguarda fondamentali norme di sicurezza di alcuni stabili di proprietà comunale.

Ho chiesto cioè al Sindaco se risponde a verità il fatto che, nel Palazzo Comunale, a Palazzo Collicola e a Palazzo Mauri, precisamente palazzetto Spillani, sede oltretutto della Biblioteca Comunale, da tempo non siano assolutamente funzionanti gli impianti di spegnimento incendi.

Da ciò che risulta al sottoscritto, quelli del Municipio e di Palazzo Mauri, gli impianti in parola non sono stati ancora allacciati.

Per ciò che concerne invece Palazzo Collicola, sembrerebbe che esista un problema di perdita alla vasca di accumulo acqua, per cui, anziché riparare la stessa, si è ritenuto opportuno chiudere gli idranti.

Avevo denunciato tale stato di cose nell’ultimo Consiglio Comunale, chiedendo immediate spiegazioni al Sindaco ed alla Giunta.

Come quasi sempre accade, nessuna risposta è stata fornita in proposito, fattore questo che mi ha portato alla richiamata interpellanza ufficiale.

Nello stesso atto, oltre ad evidenziare il fatto che, qualora dovesse rispondere a realtà quanto denunciato, emergerebbero responsabilità oggettive, ho chiesto quali immediati provvedimenti l’Amministrazione intende eventualmente adottare, per mettere subito in sicurezza gli stabili in parola.