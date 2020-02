Sabato 22 febbraio, ore 17.30, complesso di San Nicolò



Il Comune di Spoleto e l’Associazione Qulture organizzano, per sabato 22 febbraio 2002 alle ore 17.30, alla sala conferenze del Complesso di San Nicolò, un incontro con l’attrice di Don Matteo Nathalie Guetta, che assieme al giornalista Andrea Tomasini presenterà il suo romanzo appena uscito in libreria. Gli attori Sandra Fuccelli e Stelio Alvino leggeranno alcuni brani. Al termine ci sarà il firmacopie con l’autrice. L’ingresso è libero.



“Dodici in caso di stress” segna l’esordio nel romanzo di Nathalie Guetta, l’attrice di origine francese, popolare per la sua interpretazione di Natalina, la perpetua nella serie di Don Matteo e per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.



Sorella di David Guetta, produttore discografico e Dj noto in tutto il mondo, Nathalie racconta nel libro la vicenda di Chloé e Houssine, un’ebrea di 46 anni e un musulmano di 28 che vivono il loro rapporto nonostante le ansie e i sensi di inadeguatezza, le differenze culturali e anagrafiche.



Il romanzo è stato pubblicato con il marchio Cut-Up, casa editrice di La Spezia, all’interno della Collana Qulture, gestita dalla “Associazione Qulture e.t.s.