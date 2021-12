Natale solidale con la cooperativa Il Cerchio e la Fattoria Sociale

11 e 12 dicembre in Piazza della Vittoria

Un aiuto concreto che vale molto più di un dono. È quello che puoi fare sabato 11 e domenica 12 dicembre in Piazza della Vittoria a Spoleto visitando il mercatino organizzato in favore delle 150 persone con disabilità del nostro territorio assistite ogni anno dalla Cooperativa Il Cerchio. Operatori e volontari de Il Cerchio e dell’associazione Miloud proporranno gli oggetti solidali 2021: una confezione di miele con apposito cucchiaino in legno e alcune casette da appendere all’albero di Natale, sempre in legno, realizzate dai ragazzi disabili dei centri diurni Mille Cose, Articolo Uno e L’Isola che c’è.

Disponibili, sempre al mercatino dell’11 e 12, anche i prodotti alimentari “locali, giusti e sostenibili” della Fattoria Sociale: biologici, a chilometri 0, coltivati, trasformati e confezionati anche grazie all’impegno dei ragazzi disabili (una decina) che quotidianamente frequentano la Fattoria Sociale, in località Protte a Spoleto. Queste confezioni possono essere anche ordinate presso gli uffici della Cooperativa Il Cerchio (www.ilcerchio.net) e direttamente presso La Fattoria Sociale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.

Operante da oltre 35 anni nei territori di Spoleto, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Campello sul Clitunno, la Cooperativa Il Cerchio progetta, gestisce e promuove servizi rivolti alle persone svantaggiate, ovvero anziani, minori (bambini e adolescenti), detenuti, stranieri richiedenti asilo e disabili psico-fisici. In particolare, in favore delle persone con autismo e disabilità psichica e fisica Il Cerchio gestisce un servizio di assistenza domiciliare, sei centri diurni e la residenza Le Ville, che ospita soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari o con un’assistenza familiare esigua e non idonea.

I fondi raccolti sia attraverso le donazioni per l’oggetto solidale che tramite la vendita delle confezioni alimentari andranno proprio a supporto dei servizi e i centri territoriali per i disabili, dando la reale opportunità a chi lo vorrà di fare un dono che vale di più.