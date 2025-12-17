Natale in musica al Caio Melisso: il Lirico Sperimentale incanta Spoleto

    • Un’atmosfera di intensa spiritualità e raffinato belcanto ha avvolto il Teatro Caio Melisso – Carla Fendi mercoledì 17 dicembre, in occasione del Concerto di Natale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”. Oltre un’ora di musica ha scandito una serata partecipata e calorosa, che ha visto il pubblico numeroso seguire con attenzione e trasporto una proposta artistica di alto profilo.

    Protagonisti della serata il Coro del Teatro Lirico Sperimentale e un quartetto di solisti di grande valore: Beatrice Caterino, soprano; Emma Alessi Innocenti, mezzosoprano; Joaquin Cangemi, tenore e Nicolò Lauteri, basso. All’organo il Maestro Angelo Silvio Rosati, che ha sostenuto l’intero impianto musicale, sotto la direzione attenta del Maestro Mauro Presazzi.

    Cuore del programma è stata la Messa in Re maggiore op. 86 di Antonín Dvořák, pagina di intensa devozione e lirismo, proposta nella versione per soli, coro e organo.

    A completare il percorso musicale, una selezione di canti natalizi di autori diversi – da John Rutter a William Mathias, fino a un anonimo francese del XVI secolo – che hanno ampliato l’orizzonte della serata, coniugando tradizione e modernità.

    Al termine del concerto, il Maestro Presazzi ha fatto gli onori di casa, ringraziando il pubblico e porgendo gli auguri di buon Natale a nome del presidente Avv. Roberto Calai, del direttore artistico prof. Enrico Girardi e di tutti i componenti dell’istituzione fondata nel 1947 dall’avvocato e musicologo Adriano Belli.

    In sala erano presenti, in rappresentanza del Comune di Spoleto, il vicesindaco e assessore alla cultura Danilo Chiodetti, la vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti, l’assessora Luigina Renzi e il consigliere comunale Giancarlo Cintioli.

    La serata si è conclusa tra gli applausi con un fuori programma: Adeste Fideles, cantato come augurio musicale corale, a suggello di un concerto che ha saputo unire qualità artistica e autentico spirito natalizio.

