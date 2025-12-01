Natale alla Rocca Albornoz

In occasione delle festività, un ricco calendario di eventi alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, per vivere la magia delle feste all’interno della fortezza medievale.

Si inizia venerdì 5 dicembre, alle ore 16:00, con “Arte al buio”. Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite, Maggioli Cultura e Turismo propone una visita aperta a tutti, pensata per offrire un modo nuovo di “vedere” l’arte. Attraverso l’esplorazione tattile del modellino della chiesa di San Salvatore e del calco dell’architrave conservato nelle collezioni del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, sarà possibile conoscere da vicino uno dei monumenti più significativi della città, Patrimonio UNESCO, attualmente in restauro.

L’esperienza si concluderà con un momento di dialogo e partecipazione, durante il quale i visitatori saranno invitati a riprodurre ciò che hanno scoperto “al buio” nel corso della visita.

(Costo di partecipazione €5,00 + biglietto d’ingresso ove previsto o Spoleto Card)

Si prosegue sabato 6 dicembre alle ore 16:00 con il laboratorio di arte terapia a cura di Pietro Ricci ispirato alla mostra Mimmo Paladino. Antologica.

L’esposizione, articolata su più sedi espositive, a Spoleto esplora la forza della scultura utilizzando il frammento come filo conduttore. Nel Salone d’Onore, una lunga parete ospita la configurazione generata dall’assemblaggio delle sculture impiegate nel film Quijote. Nel Salone Antonini, invece, i celebri Dormienti trasformano lo spazio in una dimensione sospesa, dalla contundente forza emotiva.

(Costo di partecipazione: € 5,00, previo acquisto del biglietto d’ingresso o Spoleto Card)

Sabato 13 dicembre sarà dedicato ai più piccini: alle ore 10:30 il laboratorio didattico, a cura del personale ATAV, “L’officina dei Longobardi: piccoli orefici all’opera”, porterà i piccoli partecipanti a scoprire l’epoca longobarda e la meravigliosa arte dell’oreficeria.

(Attività gratuita previo acquisto de biglietto d’ingresso al museo)

Giovedì 18 dicembre, alle ore 14:30 e 15:30, delle speciali visite guidate ai percorsi panoramici e alle torri della Rocca, dedicate agli spoletini che potranno partecipare a una tariffa agevolata di €10,00 (inclusiva del biglietto d’ingresso al museo). Un’occasione unica per vedere Spoleto da una prospettiva diversa.

Venerdì 19 dicembre, alle ore 16:00, una visita guidata alla mostra di Mimmo Paladino. Antologica, con la curatrice Aurora Roscini Vitali, che permetterà a tutti di conoscere questo grande artista contemporaneo e le opere attualmente esposte alla Rocca.

(visita gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo o Spoleto Card)

Gli eventi continuano martedì 23 dicembre, quando alle ore 15:30 è in programma un Concerto di Natale per beneficenza, a cura di A.I.D.O., Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule, per vivere la magia del Natale all’insegna della solidarietà.

Il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, alle ore 12:00, una visita guidata a cura del personale ATAV, “Tracce del potere alla Rocca”, per approfondire la storia della fortezza.

(attività gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo o Spoleto Card)

Domenica 28 dicembre alle ore 15:30 un altro appuntamento dedicato a ragazzi e bambini, a cura di Maggioli Cultura e Turismo. Un laboratorio ispirato alla mostra Mimmo Paladino. Antologica per entrare nel mondo dell’artista attraverso un’esperienza immersiva nelle opere esposte alla Rocca.

Il giorno seguente, lunedì 29 dicembre, alle ore 16:00 un altro appuntamento dedicato alla mostra di Mimmo Paladino. Antologica. Una visita guidata, a cura di Maggioli Cultura e Turismo, per approfondire la vita e le opere dell’artista.

Gli appuntamenti proseguono anche nel mese di gennaio; giovedì 15 alle ore 14:30 e 15:30, in programma delle visite guidate ai percorsi panoramici e alle torri della Rocca, dedicate al Santo patrono della città, San Ponziano. Dall’alto si potranno ammirare i luoghi legati al martire spoletino e ripercorrerne le vicende agiografiche attraverso alcune significative opere conservate nel Museo del Ducato.

Le visite hanno un costo agevolato per gli spoletini di € 10,00 (inclusivo del biglietto d’ingresso al museo)