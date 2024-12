Natale alla Rocca Albornoz e Tempietto sul Clitunno

In occasione delle festività natalizie, la Direzione Regionale Musei – Umbria in collaborazione con Sistema Museo propone un ricco calendario di iniziative per valorizzare la Rocca Albornoz di Spoleto e il Tempietto di Campello sul Clitunno.

Alle visite alle torri in programma tutti i sabati e le domeniche, alle ore 11.00 e alle ore 15.00, si aggiungono per tutto il mese di dicembre e fino a gennaio, approfondimenti e attività per famiglie dedicati a due dei monumenti più importanti del territorio.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti a Sistema Museo 0743.224952 o museoducatospoleto@sistemamuseo.it

CALENDARIO INIZIATIVE

Domenica 1 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

ore 11.30 “I mille volti della Rocca Albornoz”, visita guidata a cura del personale Afav

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

ore 15.00 “Un monumento patrimonio dell’Unesco: il Tempietto sul Clitunno” – visita guidata Spoleto Card

Sabato 7 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

Domenica 8 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 – visite guidate alle torri

Sabato 14 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

Domenica 15 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

ore 11.30 “I mille volti della Rocca Albornoz”, visita guidata a cura del personale Afav

Venerdì 20 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 16.00 – “Gli Angeli alla Rocca” – visita guidata speciale Natale

Sabato 21 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

Domenica 22 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

Lunedì 23 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 15.30 – Concerto di Natale alla sala Eugenio IV – a cura di A.I.D.O. in collaborazione con Pro Loco di Spoleto A. Busetti

Sabato 28 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

Domenica 29 dicembre

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

ore 15.00 “Un monumento che affascina da secoli” – visita guidata Spoleto Card

Sabato 4 gennaio

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

Domenica 5 gennaio

ROCCA ALBORNOZ

ore 11.00 e 15.00 – visite guidate alle torri

ore 15.30 – Famiglie ad Arte: La Befana alla Rocca – Laboratorio per famiglie

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

ore 13.00 – “Longobardi: un popolo che cambiò la storia” – visita guidata Spoleto Card