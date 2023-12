Natale al Museo: gli appuntamenti di dicembre e gennaio

8 dicembre 2023 – 14 gennaio 2024

In occasione delle festività, Sistema Museo presenta ‘Natale al Museo’, un calendario di iniziative per vivere la magica atmosfera natalizia all’insegna dell’arte e della bellezza.

Numerosi gli appuntamenti in programma a partire da venerdì 8 dicembre fino a domenica 14 gennaio, aperture straordinarie, visite guidate, approfondimenti e laboratori che faranno conoscere ai partecipanti monumenti, collezioni e mostre temporanee del territorio.

La prenotazione per le visite e le attività è obbligatoria al numero 0743/224952 o all’indirizzo email spoleto@sistemamuseo.it.

PROGRAMMA

Venerdì 8 dicembre

MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA

Rocca Albornoz ore 17.00 ‘Racconti di liutai spoletini’

Domenica 10 dicembre

SPOLETO CARD

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo ore 11.00 ‘Uno scrigno di antiche pitture’

Domenica 17 dicembre

SPOLETO CARD

Casa Romana ore 15.00 ‘Mosaici e pitture parietali’

FAMIGLIE AD ARTE

Palazzo Collicola ore 15.30 ‘Un Natale al Calder’

Venerdì 22 dicembre

MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA

Palazzo Collicola ore 17.30 ‘Eternity, her responsive body and other stories, visita alla mostra di Petra Feriancová’

Domenica 24 dicembre

SPOLETO CARD

Museo archeologico nazionale ore 11.00 ‘Spoletium in scena’

Martedì 26 dicembre

APERTURA STRAORDINARIA

Palazzo Collicola 10.30 – 13.00 / 15.30 – 18.00

Casa Romana 10.00 – 13.30 / 14.00 – 17.30

SPECIALE NATALE

Rocca Albornoz ore 11.00 ‘Storie di dame e cavalieri’

Palazzo Collicola ore 16.00 ‘Una nobile passeggiata’

Domenica 31 dicembre

SPOLETO CARD

Museo del Tessuto e del Costume ore 16.30 ‘Eleganza attraverso i secoli’

Martedì 2 gennaio

APERTURA STRAORDINARIA

Palazzo Collicola 10.30 – 13.00 / 15.30 – 18.00

Casa Romana 10.00 – 13.30 / 14.00 – 17.30

SPECIALE CAPODANNO

Rocca Albornoz ore 11.00 ‘Storie di dame e cavalieri’

Palazzo Collicola ore 16.00 ‘Una nobile passeggiata’

Domenica 7 gennaio

SPOLETO CARD

Rocca Albornoz ore 12.00 ‘Uno sguardo dall’alto’

Venerdì 12 gennaio

MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA

Rocca Albornoz ore 17.00 ‘San Ponziano e altri decollati’

Domenica 14 gennaio

SPOLETO CARD

Casa Romana ore 15.00 ‘Una domus di 2000 anni fa’