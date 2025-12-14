Natale a San Martino 2025: quattro giorni di festa, giochi e magia per grandi e piccoli

  • Redazione
  • Dicembre 14, 2025
  • EVENTI
    • E’ tutto pronto per il “Natale a San Martino 2025 ”. Dopo il successo degli scorsi anni, la Proloco di San Martino in Trignano ha deciso di replicare l’evento. Dopo due giornate dedicate ai giochi della Briscola e del Burraco, per  4 pomeriggi, dal 18 al 21 dicembre, il Verde attrezzato si veste a festa con mercatini, laboratori, suoni e sapori dal gusto natalizio.

     

    Si inizia giovedì con l’esibizione del coro delle voci bianche della Scuola primaria di San Martino, il Venerdì la consolidata lettura animata e l’arrivo di Babbo Natale con la slitta.

     

     

    Sabato andrà in scena l’esibizione della Polisportiva la Fenice e del Mago Riccardoa seguire tradizionale tombolata. Domenica, attività con Social Sport Spoleto e il Sorriso di Teo e a seguire un esibizione circense infuocata da parte delle Contr_arie e di Felix.

    Un’esperienza da non perdere per i più piccoli ma anche per i grandi perché un programma così ricco come quello di quest’anno accontenta proprio tutti.

