Natale a San Martino 2025: quattro giorni di festa, giochi e magia per grandi e piccoli

E’ tutto pronto per il “Natale a San Martino 2025 ”. Dopo il successo degli scorsi anni, la Proloco di San Martino in Trignano ha deciso di replicare l’evento. Dopo due giornate dedicate ai giochi della Briscola e del Burraco, per 4 pomeriggi, dal 18 al 21 dicembre, il Verde attrezzato si veste a festa con mercatini, laboratori, suoni e sapori dal gusto natalizio.
Si inizia giovedì con l’esibizione del coro delle voci bianche della Scuola primaria di San Martino, il Venerdì la consolidata lettura animata e l’arrivo di Babbo Natale con la slitta.
Sabato andrà in scena l’esibizione della Polisportiva la Fenice e del Mago Riccardo, a seguire tradizionale tombolata. Domenica, attività con Social Sport Spoleto e il Sorriso di Teo e a seguire un esibizione circense infuocata da parte delle Contr_arie e di Felix.
Un’esperienza da non perdere per i più piccoli ma anche per i grandi perché un programma così ricco come quello di quest’anno accontenta proprio tutti.
Lascia un commento