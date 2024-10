Nascondeva in casa 27 dosi di cocaina, i Carabinieri arrestano un 21enne

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in un comunicato stampa del Comando Provinciale – hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, durante un servizio perlustrativo, volto anche alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti lungo le vie del centro storico, i militari hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è da subito mostrato con fare sospetto.

Difatti, dal successivo controllo scaturito, i militari hanno rinvenuto indosso allo stesso una carta di credito, a lui intestata, con sopra tracce di polvere di colore bianco che, dopo accertamenti di laboratorio effettuati presso il Comando Compagnia, si è rivelata essere cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare – prosegue la nota stampa – ha permesso di rinvenire in un otre di terracotta 27 involucri di cellophane contenenti cocaina per circa 13g, materiale di confezionamento e bilancino di precisione.

In forza di tali rilevanti elementi indiziari raccolti, lo stesso è stato arrestato per l’ipotesi di reato anzidetta e tradotto presso la Casa di Reclusione di Spoleto in attesa della celebrazione del rito direttissimo, in cui è stato convalidato il provvedimento restrittivo.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota stampa dell’Arma – si presumono innocenti.