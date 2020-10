Nasce un nuovo progetto web per far conoscere l’Italia, l’Umbria e le nostre eccellenze gastronomiche all’estero: “From Umbria with Love”

Il corso di cucina italiana sarà realizzato in collaborazione con lo chef spoletino Simone Celesti

di Alessio Cao

(DMN)- Prende vita sul web “From Umbria with Love”, un nuovo progetto gastronomico umbro di ampio respiro e valenza internazionale, volto principalmente al pubblico polacco, per raccontare l’Italia ed in particolare l’Umbria attraverso la cucina, i luoghi e le tradizioni.

Autrice del blog Maia Banasik, polacca di origine e trasferita in Umbria nel 2003, laureata in Economia del Turismo all’Università di Perugia, tecnico multimediale del marketing per il turismo e sommelier.

La creatrice del progetto ha convogliato le sue esperienze di settore in quest’idea originale, uno spazio importante per far conoscere ed apprezzare il nostro territorio all’estero. Uno dei progetti di “From Umbria with Love” è il corso di cucina italiana, realizzato in collaborazione con il noto chef e docente di cucina spoletino Simone Celesti. Attualmente è consultabile il profilo Instagram relativo al progetto e a breve sarà online anche il blog dedicato, in lingua polacca e successivamente anche in inglese e tedesco.