Nasce SPOLETOARTNETWORK, una rete per promuovere Spoleto e gli eventi culturali della città.

Nata dal desiderio di aprire un dialogo con il pubblico, le varie organizzazioni del territorio spoletino e le Amministrazioni locali, la rete offre un luogo di incontro tra persone ed istituzioni che hanno a cuore la vita culturale ed artistica di Spoleto.

Il sito web è aperto a tutti le associazioni che vogliono aderire per offrire un calendario unico di eventi aggiornato e completo (www.spoletoartnetwork.org) che elenca concerti, conferenze, spettacoli, mostre ed ogni possibile evento connesso con l’arte e la cultura, che si svolge a Spoleto.

L’iniziativa ha il duplice intento di presentare a cittadini e turisti quello che a Spoleto accade nell’ambito della cultura e dell’arte, ed offrire a chi organizza questi appuntamenti un “luogo” virtuale in cui presentare le proprie attività. In questo modo anche i turisti che programmano la loro venuta avranno un ulteriore modo per pianificare la loro visita, potendo meglio organizzare la loro giornata per quanto riguarda luoghi ed orari.

I soggetti che hanno avviato SPOLETOARTNETWORK sono, in ordine alfabetico:

Associazione Amici di Palazzo Collicola Associazione Amici di Spoleto Associazione culturale Matilde Pianciani Associazione Mahler & Lewitt Associazione culturale giovanile BISSE Fondazione Carla Fendi Fondazione Festival dei Due Mondi Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini Fondazione Monini Galleria Alessandra Bonomo La MaMa Umbria International Spoleto Study Abroad

Non tutti sono di Spoleto, ma tutti hanno a cuore la città ed hanno contribuito alla sua vita culturale ed artistica. È un panorama molto vario dal “Festival dei Due Mondi” – sostanzialmente uno dei principali motori economici della città – a ‘Spoleto Study Abroad’ una piccola organizzazione americana che ogni anno porta a Spoleto studenti ed appassionati d’arte di ogni età.

“La speranza è anche quella di stimolare il Comune e le associazioni di categoria (ristoratori, albergatori…) a convincersi che il ‘fare rete’, il riunire le forze, è un fattore di successo nell’ambito della promozione turistica” – sostiene Camillo Corsetti Antonini (presidente della Fondazione Antonini e Vicepresidente dell’Associazione Amici di Spoleto) – “Crediamo sia necessaria la realizzazione di un portale multilingue dedicato espressamente all’offerta turistica ed alla ricettività, che sia autonomo e non “ospitato” tra le pagine istituzionali del Comune di Spoleto”.

L’augurio è che altri soggetti aderiscano all’iniziativa (che per i primi due anni è stata economicamente sostenuta dalla Fondazione Antonini e dalla Mahler-Lewitt Foundation) così da poter offrire un panorama sempre più completo di quanto a Spoleto accade.

Non ci sono particolari formalità e, per cominciare, basta inviare una mail a spoletoartnetwork@gmail.com.