Nasce Spoleto in Azione

Anche a Spoleto il gruppo del Partito di Carlo Calenda

Riceviamo e pubblichiamo integralmente :

Al giorno d’oggi, per molte persone, l’iscrizione ad un movimento o partito politico non è motivo di interesse. Ad ogni appuntamento elettorale una cospicua percentuale di cittadini non esprime la propria opinione, mostrando così diffidenza nei confronti di qualsiasi dirigenza politica possa andare al potere. Ogni giorno, tuttavia, con molte nostre azioni operiamo una scelta e tali scelte si possono definire come il nostro atto politico quotidiano.

Con l’esperienza maturata a causa dalle recenti esperienze negative legate alla pandemia e alla crisi economica, che hanno coinvolto tutta la collettività, abbiamo capito che, di fronte ad una società sempre più complessa, è importante affrontare le nostre scelte con competenza e consapevolezza. Non è attraverso la solitudine dei rapporti virtuali, bensì per mezzo del confronto reale con altre persone, che si viene a contatto con esperienze e competenze diverse dalle nostre. Per fornire una risposta concreta a queste necessità attraverso l’azione politica, nasce il gruppo Azione Spoleto. Un insieme di persone disposte ad osservare la realtà senza pregiudizi ideologici e con la volontà di contribuire ad un progetto per la realizzazione di un futuro migliore, a partire dal nostro territorio, senza dimenticare l’importanza di un’azione coesa con le città limitrofe. E’ attiva infatti una fattiva collaborazione con il gruppo Foligno in Azione, per creare i presupposti di una sinergia interterritoriale. Azione è uno spazio aperto a tutti coloro che hanno voglia di contribuire a migliorare la situazione nella nostra Spoleto e nel nostro Paese.

Il referente di Spoleto in Azione, Carlo Gaggi.

Per contattare Spoleto in Azione è possibile mandare una e-mail a spoletoinazione@gmail.com. Spoleto in Azione è presente anche su Facebook ed Instagram.