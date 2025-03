Nasce “Prima Spoleto”, l’associazione al servizio della città

In una sala gremita dell’Hotel dei Duchi, è stata ufficialmente presentata la nuova Associazione Socio-Culturale – “PRIMA SPOLETO”. A fare gli onori di casa ed aprire i lavori, a nome dei Soci Promotori, è stato Sergio Grifoni, Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale. Egli stesso però ha tenuto a precisare che la sua presenza e il suo impegno nella nuova realtà associativa, riveste un aspetto prettamente personale e non istituzionale. Prima Spoleto avrà la precipua finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e produttiva del territorio. Sarà cioè un Organismo atto esclusivamente ad individuare le problematiche di Spoleto e dintorni, promuovere incontri e confronti mirati sugli stessi e, in conclusione, elaborare una proposta e un progetto per la loro soluzione. Una Associazione non chiamata a giudicare e polemizzare sull’attività amministrativa, politica e sociale, ma soltanto a proporre e offrire un contributo di indicazioni, suggerimenti e consigli, diretto a coloro che rivestono i giusti ruoli per la successiva definizione. Si concentrerà esclusivamente sulle soluzioni e non sui problemi. Nel corso dell’incontro, sono state proiettate delle diapositive per fotografare in linea di massima la situazione della città e sono state già accennate le possibili linee di intervento che Prima Spoleto potrà seguire già da subito: dalle infrastrutture e collegamenti, al decoro urbano; dalla sanità, alla sicurezza; dalla necessità di incremento demografico, allo sviluppo economico e occupazionale; dal centro storico, alle frazioni; dall’innovazione, alle problematiche giovanili e della terza età. Verrà costituito all’uopo un Comitato Provvisorio che gestirà le future adesioni all’Associazione e condurrà poi all’Assemblea Costituente con le nomine ufficiali degli Organi Direttivi. Tanto entusiasmo fra i presenti, soprattutto per la determinazione e la concretezza d’intenti palesata dai soci promotori.