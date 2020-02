Nasce l’Associazione Amici di Palazzo Collicola

Il Presidente é Luciano Arcangeli – Le finalità dell’associazione sono rivolte ad affiancare le iniziative di Palazzo Collicola ed a proporre progetti che possano arricchirne l’offerta culturale

Si è costituita a Spoleto la «Associazione Amici di Palazzo Collicola». I Soci fondatori presenti alla riunione hanno eletto il Comitato direttivo ed il Presidente, nella persona di Luciano Arcangeli.

Era già da tempo che l’idea circolava tra tutti coloro che hanno a cuore Spoleto ed il suo vasto e prezioso patrimonio culturale. I promotori hanno ritenuto che Palazzo Collicola, vera emergenza e giacimento culturale, debba essere percepito e vissuto come un “centro per le Arti”, per tutte le espressioni artistiche, non solo pittura e scultura, che svolga la funzione di polo culturale, rivolto agli studiosi ed alla popolazione, aperto alla cittadinanza e ad un pubblico sempre più ampio. In questo contesto, l’Associazione si propone di svolgere un ruolo di mediazione, promuovendo il patrimonio culturale presente a Palazzo Collicola, creando iniziative ed eventi che lo facciano conoscere a diversi livelli di utenza, in un approccio collaborativo e aperto tra Istituzioni e comunità locali.

Le finalità statutarie dell’associazione sono rivolte ad affiancare le iniziative di Palazzo Collicola ed a proporre progetti che possano arricchirne l’offerta culturale, quali l’organizzazione di incontri con personalità della cultura e dell’arte, manifestazioni artistiche e culturali di vario genere; a promuovere iniziative di carattere editoriale e pubblicistico con varie forme di comunicazione; a svolgere anche funzioni didattiche inerenti i vari aspetti delle finalità associative; a creare relazioni e contatti con Enti ed Associazioni aventi finalità similari, italiane ed estere, e ad organizzare l’attivazione di meccanismi di fundraising.

Siamo consapevoli dell’impegno che ci attende. Per questo motivo pensiamo ad una struttura flessibile, dove ognuno possa mettere in campo esperienze e competenze per realizzare quanto abbiamo in animo di fare.

