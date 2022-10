Nasce l’anagrafe regionale dei defibrillatori

Disponibili nel sito del Comune di Spoleto le schede di rilevazione da inviare entro il 7 novembre

Il Comune di Spoleto sta collaborando con la Regione Umbria e ANCI regionale Federsanità per la costituzione dell’Anagrafe regionale dei defibrillatori semiautomatici/automatici (DAE).

L’obiettivo è quello di collegare al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa unica regionale del sistema di emergenza sanitaria «118» (COUR 118) tutti i DAE installati e attivi in Umbria, come previsto anche dalla normativa regionale (Deliberazione di Giunta Regionale 735/22).

Il Comune sta quindi effettuando una mappatura di tutti i DAE, di titolarità sia pubblica che privata, presenti nel territorio comunale.

Per questo chiediamo a tutti i soggetti, pubblici o privati, presenti sul territorio comunale che si siano dotati di un dispositivo DAE di comunicarcelo, attraverso la compilazione della SCHEDA disponibile nel sito del Comune di Spoleto https://bit.ly/3SDEwHC.

Le schede di rilevazione devono essere inviate all’email servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it entro il 7 novembre 2022.

Per informazioni ci si può rivolgere anche alla Segreteria del Dipartimento per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona, sig. Roberto Angeli telefono 0743 218551.