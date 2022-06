Nasce la Nuova Pallavolo Spoleto

L’annuncio della presidente Vincenza Mari

La presidente Vincenza Mari comunica la nascita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Nuova Pallavolo Spoleto”.

Tale decisione matura al fine di riprogettare e rafforzare il movimento pallavolistico nella città di Spoleto, con forze e collaboratori nuovi. La nuova società opererà esclusivamente a Spoleto e sarà improntata alla pratica della pallavolo nel rispetto dei principi fondamentali dello sport quali solidarietà, rispetto e inclusione sociale.

Per i primi due anni, la nuova ASD potrà partecipare soltanto ai campionati Under e di Seconda Divisione, sia maschili che femminili.

Saranno comunque assicurati anche i campionati di Serie e Divisione, con il nome “Monini Spoleto” in collaborazione. A tal proposito si ringrazia, per l’imprescindibile sostegno economico e societario garantito negli anni, la famiglia Monini, che continuerà ad essere in futuro main sponsor della nuova società.

Visti i tempi difficili che lo sport sta attraversando, la Nuova Pallavolo Spoleto ha bisogno di tutti, compresi quei collaboratori volontari che sono così preziosi per la gestione di tutti i campionati. E’ intenzione della dirigenza allargare la base sociale: tutti coloro che hanno intenzione di mettersi a disposizione a titolo di soci o di semplici collaboratori potranno fare richiesta direttamente al comitato direttivo.

Naturalmente a tutti gli atleti sarà sempre e comunque assicurato il miglior percorso di crescita possibile, tramite una partecipazione diretta ai campionati in collaborazione con altri sodalizi sportivi.

Fulcro del progetto rimarranno sempre e comunque i tanti giovani spoletini che amano la pallavolo. “Per quanto ci riguarda – sottolinea la signora Vincenza Mari – noi gli saremo sempre vicini, nella consapevolezza che lo sport favorisce la crescita sana di coloro che rappresenteranno il futuro di Spoleto”.