Nasce la Festival dei Due Mondi Academy

Per la prima volta nella sua storia, la Fondazione Festival dei Due Mondi istituisce la Festival dei Due Mondi Academy, un nuovo progetto formativo di altissimo profilo dedicato ai giovani talenti della musica classica under 35, aprendo ufficialmente le porte del Festival dei Due Mondi alle nuove generazioni di interpreti provenienti da tutto il mondo.

Con il Bando di selezione per l’ammissione alla “Festival dei Due Mondi Academy – Masterclass di Perfezionamento Musicale”, la Fondazione inaugura un percorso internazionale di perfezionamento che coniuga studio avanzato, pratica concertistica e un’esperienza immersiva nel cuore di uno dei più prestigiosi festival internazionali.

“Con la nascita della Festival dei Due Mondi Academy, la Fondazione rafforza la propria vocazione internazionale e rinnova la missione originaria del Festival” afferma il direttore artistico, Daniele Cipriani. “Essere luogo di scoperta, dialogo e crescita per i talenti di oggi e di domani è uno degli obiettivi e dei valori fondamentali che caratterizzeranno il nuovo corso del Festival. Non possiamo rappresentare la cultura ed esserne interpreti su scala internazionale senza affrontare il tema delle nuove generazioni e senza un impegno vivo nel formarle e, ancora di più, nel supportarle nel tempo”.

La Festival dei Due Mondi Academy si svolgerà a Spoleto dal 29 giugno al 12 luglio 2026, nell’ambito della 69ª edizione del Festival dei Due Mondi. Il programma, completamente gratuito per i venti musicisti selezionati, è riservato a pianisti, violinisti, violisti e violoncellisti e prevede un’intensa attività didattica articolata in masterclass individuali, musica da camera ed esibizioni pubbliche inserite nel cartellone ufficiale del Festival.

Elemento distintivo del progetto è l’altissima qualità del corpo docente, composto da musicisti di fama internazionale: Marc-André Hamelin, Benedetto Lupo, Giovanni Sollima, Kim Kashkashian, Marc Bouchkov e Andrea Obiso. Un’occasione rara per confrontarsi con interpreti che rappresentano un punto di riferimento assoluto della scena musicale contemporanea.

Il coordinamento del progetto è affidato a Massimo Spada, prestigioso protagonista della musica classica contemporanea, che accompagnerà i giovani musicisti in un percorso di crescita artistica e professionale fondato su un rapporto diretto di mentoring tra Festival e talenti emergenti.

Accanto alla dimensione formativa, la Academy intende costruire anche un’esperienza umana e culturale profondamente legata alla città. Il direttore artistico rivolge infatti un invito alla cittadinanza di Spoleto ad accogliere i giovani musicisti selezionati nelle proprie case durante il periodo della Academy, dando vita a una rete di ospitalità diffusa che favorisca uno scambio autentico tra artisti e territorio. In questo modo lo studio si intreccia con la vita del Festival e della città, permettendo ai partecipanti non solo di perfezionarsi, ma anche di esibirsi sui palcoscenici del Festival dei Due Mondi, vivendo da protagonisti la dimensione professionale del concerto.

A coronamento del percorso, viene istituito per la prima volta lo Spoleto Young Award, riconoscimento che sarà assegnato all’allievo che si distinguerà per talento, impegno e potenzialità artistica. Il premio consiste nella stipula di un contratto di prestazione artistica per la partecipazione alla 70ª edizione del Festival dei Due Mondi, segnando un passaggio concreto dalla formazione all’avvio della carriera professionale.

Il bando è internazionale ed è rivolto a giovani musicisti di età non superiore ai 35 anni.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 aprile 2026, ore 18.00 (ora di Roma).

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Festival entro il 1° maggio 2026.

Il bando completo e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Festival: www.festivaldispoleto.com.