Nasce la coalizione di Forza Italia, Spoleto SÌ e Spoleto Futura

La nota stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nel pomeriggio del 13 Agosto, Forza Italia, Spoleto Si e Spoleto Futura hanno convintamente proseguito nel progetto di costruzione di un polo moderato e liberale in grado di dare un’amministrazione seria ed affidabile alla Città di Spoleto, questo anche alla luce della rottura del tavolo dello “Spazio Civico”, che si è dimostrato avere un percorso già precostituito con uno sguardo rivolto esclusivamente alla Sinistra nelle sue solite declinazioni spoletine, cercando addirittura di imporre un nome che si professava civico ma che poi si è scoperto essere spinto nel perugino contemporaneamente da Pd, M5S e CiviciX.

In un momento così complesso e cruciale per la città di Spoleto, non possiamo permetterci di perdere tempo lasciando spazio a bagarre e campanilismi che non ci appartengono.

Abbiamo inoltre condiviso che le priorità sono il progetto politico ed il programma; con questo spirito costruttivo arriveremo nei prossimi giorni ad indicare il candidato Sindaco e presenteremo il programma di coalizione.

Facciamo inoltre un appello a tutti coloro che vogliano aderire ai principi sopraelencati nell’ottica di dotare la città di un nuovo modello politico amministrativo guidato da un Governo cittadino responsabile.