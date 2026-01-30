Nasce “Il mondo della scrittura di EleBè”. Un laboratorio creativo per bambini in memoria di Eleonora Berti

    • Trasformare il ricordo in creatività: è questo l’obiettivo del laboratorio “Il mondo della scrittura di EleBè”, progetto dedicato a Eleonora Berti, giovane studentessa di filosofia e talento raro per la scrittura.

    Promosso dalla famiglia Berti e dall’Associazione Social Sport Spoleto, con il supporto della Onlus “Il filo rosso”, il laboratorio è rivolto ai bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Spoleto. Gli incontri, che partiranno a febbraio, si terranno ogni giovedì presso la Biblioteca dei ragazzi di Palazzo Mauri (foto) e saranno divisi in due gruppi: 17-18 e 18-19.

    A guidare le attività sarà il Prof. Simone Fagioli, poeta e filosofo, che accompagnerà i bambini in percorsi di scrittura creativa, lettura condivisa, composizione di racconti e poesie, sempre con un approccio ludico e partecipativo.

    Ieri, durante la riunione organizzativa con le dirigenti scolastiche, erano presenti anche Andrea Duranti (Social Sport Spoleto), Elisa Ranucci (“Il filo rosso”) e Renzo Berti, padre di Eleonora, che ha sottolineato “Il Mondo della scrittura” di Elebè” sia una risposta importante alla voglia di conoscenza, di arricchimento culturale e socializzazione dei nostri bambini”. “Il laboratorio deve essere una occasione di gioco e divertimento. – ha  detto Berti – vogliamo vedere il sorriso stampato sui loro volti ogni volta che usciranno da Palazzo Mauri “.

    Il laboratorio vuole così essere un’occasione per far vivere l’eredità di Eleonora attraverso la fantasia, la creatività e l’amore per le parole.

