Nasce il Comitato per il centenario del Calcio Spoletino

Alessandro Picotti: “Siamo aperti al contributo di tutti; ex calciatori, tifosi di ieri e di oggi, per fare in modo che questo appuntamento esclusivo, sia coronato dal successo che merita”. Ecco come aderire

Il calcio spoletino compie cento anni. Un evento eccezionale e straordinario che ogni persona può ricordare una sola volta nella vita. Ecco perché non sarà solo un momento d’insieme dedicato alle più belle pagine storiche del calcio locale, ma soprattutto un appuntamento di grande socialità, di ricordi, di costume, di nostalgie e di speranze, che meritano il coinvolgimento e la partecipazione della città intera. Proprio per questo è stato costituito un comitato promotore, che dovrà occuparsi della fase organizzativa e celebrativa dell’evento, che si svolgerà probabilmente a metà dicembre.

. “Siamo aperti al contributo di tutti; ex calciatori, tifosi di ieri e di oggi, per fare in modo che questo appuntamento esclusivo, sia coronato dal successo che merita ed abbia una risonanza che vada oltre i confini cittadini – dice il coordinatore Alessandro Picotti, ex giocatore dello spettacolare Spoleto degli anni anni Settanta -. Poiché tale evento nasce dalla spontaneità di comuni cittadini, invitiamo tutti gli sportivi e gli imprenditori locali a dare il proprio contributo, di idee e di sostanza, per la sua migliore riuscita.

Ovviamente ci aspettiamo anche una partecipazione attiva da parte delle Istituzioni locali e degli Enti più rappresentativi nel territorio “. Insomma, cento anni arrivano una volta sola.

Chi volesse aderire al comitato come socio collaboratore, o dare un contributo economico per l’organizzazione dell’evento, può contattare i numeri 329 3891848 o 348 2204764 , oppure inviare una mail a centenariovirtus@libero.it