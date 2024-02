Nasce Dream Trip Spoleto

La bella iniziativa di quattro giovani spoletini appassionati di musica

E’ nato Dream Trip Spoleto, un nuovo gruppo musicale che quattro giovani, con grande determinazione, passione e soprattutto pazienza sono riusciti a realizzare un grande progetto. Il sogno per questi quattro ragazzi spoletini, Vasile Gabriel Crispoldi, Emanuele Nardi, Samuele Proietti e Giovanni Laurenti, era quello di creare un proprio gruppo musicale, nonostante le grandi difficoltà. Il team, si è unito anche grazie all’aiuto dell’ex chitarrista Massimo Sabbatucci, che in poco tempo è riuscito a gettare le basi per la costituzione del gruppo, che è stato supportato anche da Roberto Carlini, che da giugno 2023 ad oggi, ha permesso le numerose attività che i ragazzi stanno svolgendo, con canzoni e video su facebook.

Il Dream trip Spoleto, è un gruppo speciale, anzi davvero speciale, ed oltre ad un team musicale sono il vero esempio dell’amicizia e del rispetto e soprattutto della voglia di vivere cantando e suonando. Già, perchè l’aver costitutito un gruppo musicale – a quanto sostiene Gabriel Crispoldi, l’animatore del gruppo – è dovuto al fatto di dare una possibilità in più a persone con difficoltà permettendogli così di essere insieriti nella comunità e sentirsi realizzati. Il tutto parte dall’idea di amicizia, nata da Vasile Gabriel Crispoldi, ideatore e leader del Dream Trip Spoleto, che ha voluto fortemente questa band musicale. Il cantante Samuele Proietti “si cimenta” in ben 12 canzoni, accompagnato alla chitarra da Emanuele Nardi e dagli altri musicisti. Per chi volesse seguirli la loro pagina Facebook è Dream Trip Spoleto o su You Tube mettendo il nome del gruppo.