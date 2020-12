Nasce Difendiamo Spoleto con un presidio online per l’Ospedale

Domenica 6 dicembre dalle ore 10:30 incontro in diretta streaming con il Segretario regionale FIALS Mario Bruni, esponenti di maggioranza e di opposizione, rappresentanti delle associazioni, imprenditori, storici e semplici cittadini

Difendiamo Spoleto diventa realtà, con la creazione di una vera e propria associazione che rivendica tutto l’operato fatto in 8 anni di attività dal gruppo facebook “Salviamo l’Ospedale – Difendiamo Spoleto”. Gli aderenti all’associazione infatti hanno già organizzato – unitamente ad altre associazioni – iniziative in favore del Punto nascite sin dal lontano 2012, fino alle recenti manifestazioni contro la trasformazione in Ospedale Covid del San Matteo degli Infermi, oltre ad una raccolta fondi che ha centrato l’obiettivo di raccogliere oltre 6.000 € per l’acquisto di materiale utile per l’Ospedale che in parte è già stato consegnato nelle mani del Direttore Sanitario dell’Usl Umbria 2 Camillo Giammartino settimana scorsa.



In meno di 24h oltre 100 spoletini hanno già aderito all’associazione che ha come obiettivo quello di tutelare gli interessi della città di Spoleto e i diritti degli spoletini a partire proprio dalla battaglia per riportare l’Ospedale di Spoleto pienamente funzionante.



L’associazione inizia l’attività, viste le restrizioni dovute al Covid-19 e l’impossibilità per molti spoletini di partecipare alle varie manifestazioni in strada già organizzate in passato, con un presidio permanente online in favore del ripristino dei servizi dell’Ospedale: si comincerà domani domenica 6 dicembre dalle ore 10:30 con una diretta streaming sulla Pagina e sul gruppo Facebook di Difendiamo Spoleto (https://www.facebook.com/groups/230469100408887). Ospite di riguardo di questo primo incontro sarà il Segretario regionale FIALS Mario Bruni, che farà il punto sui numeri del nostro ospedale e sul personale: insieme a lui saranno presenti esponenti di maggioranza e di opposizione, rappresentanti delle associazioni, imprenditori, storici e semplici cittadini che hanno chiesto di partecipare e portare una loro testimonianza.



La cittadinanza è invitata a partecipare.