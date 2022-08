Musica, letture, opera, natura e teatro per bambini: gli eventi in programma dal 9 al 15 agosto

Accade d’estate a Spoleto

Quinta settimana per ‘Accade d’estate a Spoleto’, il cartellone degli eventi estivi organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Continuano gli appuntamenti in programma per ‘Letture al Parco’, gli incontri per famiglie e bambini fino ai 10 anni organizzati dalla Biblioteca comunale “G. Carducci’ al Parco Chico Mendes. L’incontro di martedì 9 agosto alle ore 18 è dedicato al tema della luna e delle stelle e prevede letture tratte da L’omino, un gatto e le stelle di Alberto Benevelli, Voglio la luna di Umberto Guidoni e Andrea Valente e Una stella da salvare di Paola Savinelli.

Mercoledì 10 agosto alle ore 21.00 presso il cortile della chiesa di San Lorenzo in Maiano, torna ‘Paesi in versi’, la rassegna di reading di poesia e di incontri di promozione della lettura ispirati alle peculiarità del territorio, con ‘Il fascino della notte di San Lorenzo’, su testi scelti dai giovani di San Lorenzo tratti da Dante,

Pascoli, Ungaretti, Borges, Pessoa, Evtushenko, Baratynskij e Trilussa.

Giovedì 11 alle ore 17.30 a Palazzo Collicola e alla Biblioteca G. Carandente si terranno due laboratori creativi dal titolo ‘Aspettando la magia dello spettacolo’, organizzati da Sistema Museo in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e Tempietto sul Clitunno, il Comune di Spoleto e il Comune di Campello sul Clitunno, per la rassegna ‘Famiglie ad Arte 2022 – Speciale estate al museo!’, un programma di attività e laboratori creativi rivolto a famiglie con bambini da 4 a 11 anni.

Giovedì 11 alle 18.30 torna il Teatro Incantato, la rassegna teatrale dedicata a bambini e famiglie. Questa settimana sarà la volta di Carosello, di Teatro Due Mondi, un appuntamento itinerante con partenza dal cortile di Palazzo Collicola e che farà tappa a piazza Montiroli, piazzetta Porta di San Lorenzo, via Vittori e tornerà all’interno di Palazzo Collicola. La rappresentazione, inclusa nel progetto ‘Sorrisi Festival, spettacoli all’insegna della leggerezza’, mette in scena i personaggi dalla fiaba popolare ‘I musicanti di Brema’ per raccontare una storia nuova, contemporanea, ambientata nelle strade delle città d’Europa ed è costruito su una struttura modulare con scene che possono essere combinate in modo diverso a seconda delle caratteristiche del luogo.

Al via anche la 76ª Stagione Lirica del Teatro Lirico Sperimentale con tre appuntamenti in programma al Teatro Caio Melisso. Giovedì 11 in anteprima alle 20.30, venerdì 12 alle 18.00 e sabato 13 agosto in doppio appuntamento alle 12.00 e alle 20.30 andrà in scena Eine Kleine Musik 2022 con ‘La Tragédie de Carmen’ di Marius Constant, Jean-Claude Carrière e Peter Brook.

Alla Fattoria Sociale in località Protte, venerdì 12 a partire dalle ore 20.00 si terrà ‘Lupus in fabula: storie di luna piena’, cena al chiaro di luna con spettacolo per la regia di L.G. Santiago e a seguire esibizione di Martha Clarke di La MaMa Re_Main – Libro d’ingresso 2022.

Torna anche ‘Lezioni di strada. Letture spaziali’, sabato 13 agosto alle ore 18.00 nella frazione di Morgnano di Spoleto con lo scrittore Angelo Ferracuti che converserà con il pubblico sul tema delle ‘Culture operaie’ davanti al Pozzo Orlando, reperto di archeologia industriale ed oggi Museo delle miniere di lignite.

Ancora sabato 13 presso la piazza di Rapicciano alle ore 21.00 si terrà il concerto ‘La Muerte Del Ángel’ di Umbria Ensemble – Suoni di boschi e d’abbazie, sulle musiche di Piazzolla e Puccini.

Continuano, fino al 15 agosto, anche gli appuntamenti presso la Casina dell’Ippocatano della 40a edizione del ‘Ferragosto Spoletino’ organizzata dalla Proloco di Spoleto.