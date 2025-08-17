Musica elettronica, immagini dallo spazio e poesia sotto le stelle: il 21 agosto alla Fattoria Sociale di Spoleto

  • Agosto 17, 2025
    • Giovedì 21 agosto alla Fattoria Sociale di Spoleto arriva “Live from Space – Earth to Earth”, un evento speciale tra musica elettronica, visioni cosmiche e narrazione ispirata alle Cosmicomiche di Italo Calvino. Protagonista della serata sarà Luca Maria Baldini, musicista e sound designer, con un live immersivo in cuffia, dove immagini reali della Terra vista dallo spazio si intrecciano a composizioni originali, in un’esperienza poetica e sensoriale sotto il cielo di fine estate. L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri 333 6947883 o 334 6483553. È prevista una cena conviviale “Bio siderale” prima del concerto, in un’atmosfera raccolta e suggestiva. Costo 25 € (compreso il concerto), prenotazione obbligatoria. Il concerto fa parte del programma di “Arti in dialogo” dell’associazione culturale Atalante realizzato con il contributo dei Fondi per il Bando Sostegno Spettacoli dal vivo anno 2024 – PR FESR 2021-2027, Azione 1.3.4. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare da suoni e visioni, per guardare la Terra con occhi nuovi, da vicino e da lontano. 

