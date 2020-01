Lunedì 13 gennaio – The Blue Band consegnerà all’associazione “Il sorriso di Teo” un defibrillatore automatico che sarà istallato nei pressi della stazione ferroviaria di Spoleto

Appuntamento con la musica e la solidarietà all’interno del cartellone di Spoleto d’inverno. Lunedì 13 gennaio al Teatro Nuovo Menotti (ore 21) va in scena la Blue Band, formazione che oltre 20 anni riempie piazze e teatri con ritmi irresistibili e con un unico imperativo: divertire e divertirsi! proponendo un repertorio che i migliori pezzi di Blues, Soul e Rythm’n blues di autori come James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Sam & Dave, The Blues brothers e molti altri …senza dimenticare il blues di casa nostra attraverso le note di Zucchero Sugar Fornaciari!

Una sezione fiati di sette elementi, quattro voci, due chitarre, due tastiere, basso e batteria daranno vita al concerto “Blues Brothers soundtrack & much more”. Per l’occasione The Blue Band consegnerà all’associazione “Il sorriso di Teo” un defibrillatore automatico che sarà istallato nei pressi della stazione ferroviaria di Spoleto. Il dispositivo salvavita è solo l’ultimo di una lunga serie di donazioni frutto dei proventi dell’attività artistica del gruppo spoletino che, da sempre, sceglie di trasformare la musica in contributi concreti a favore del mondo associazionistico. Sulla stessa scia si colloca l’invito all’associazione “Plastica 2020” che sarà presente all’ingresso del Teatro per una raccolta fondi.