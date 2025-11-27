Musica e parole, incontri fuori stagione del Teatro Lirico Sperimentale

Da dicembre a maggio, il Teatro Lirico Sperimentale prosegue la sua attività con letture in biblioteca, il concerto di Natale, i Pomeriggi del Lirico Sperimentale e due appuntamenti speciali per festeggiare i primi 80 anni dell’istituzione. Un percorso tra musica e parole che offre alla città di Spoleto nuove occasioni per scoprire le voci, le storie e i documenti che animano il teatro, anche fuori stagione.

Letture in biblioteca

OperaBiblio – la Biblioteca del Teatro Lirico Sperimentale, con sede nell’ex Caserma Minervio di piazza Garibaldi a Spoleto – propone alcuni incontri dedicati al piacere della lettura e alla scoperta della città attraverso racconti, voci e memorie. Si tratta di due appuntamenti a cura di Lucia Andreini e Raffaella Clerici e in collaborazione con Fita Umbria: Storie di Natale, letture natalizie per famiglie e bambini (sabato 13 dicembre 2025, ore 16.00) e Il ponte sanguinario, una passeggiata tra libri, leggende e racconti (sabato 21 marzo 2026, ore 16.00). Ingresso libero su prenotazione telefonando al numero 0743.221645.

Concerto di Natale

Anche quest’anno torna il Concerto di Natale del Teatro Lirico Sperimentale che si terrà mercoledì 17 dicembre 2025, ore 20.30 al Teatro Caio Melisso.

Il programma prevede l’esecuzione della Messa in re maggiore per 4 solisti, coro e organo di Antonín Dvořák e di una selezione tra i più celebri Canti natalizi della tradizione popolare. Direttore Mauro Presazzi. Solisti e coro del Teatro Lirico Sperimentale.

A un momento di riflessione, illuminata dall’alto grado di invenzione melodica e polifonica tipica dell’autore della Sinfonia dal nuovo mondo, segue un momento più festoso e leggero a termine del quale verrà spontaneo innalzare un calice per augurarsi Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Sarà possibile acquistare i biglietti sul sito Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/concerto-di-natale-teatro-caio-melisso-spoleto-17-dicembre-2025. Per informazioni: 0743.221645.

Pomeriggi del Lirico Sperimentale

I documenti più significativi del Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale sono oggetto anche quest’anno di un percorso espositivo e musicale nei principali luoghi della cultura cittadina. In programma quattro appuntamenti: La musica restaurata (Sala Pegasus, giovedì 29 gennaio 2026, ore 18.00), Beniamino Gigli a Spoleto, testimonianze dagli archivi (Archivio di Stato di Perugia Sez. di Spoleto, martedì 17 febbraio 2026, ore 18.00), Le donne dell’opera, musica e letture (Circolo del Clitunno, giovedì 30 aprile 2026, ore 18.00) e Tra passato e futuro, le locandine storiche nell’era del digitale (Biblioteca Comunale “G. Carducci”, giovedì 28 maggio 2026, ore 18.00).

Ciascun incontro sarà guidato da Raffaella Clerici (archivista, Centro studi “Belli-Argiris”) che dialogherà con ospiti e esperti, con interventi musicali del Teatro Lirico Sperimentale. Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.

Sperimentale 80

Per festeggiare i primi 80 anni dello Sperimentale, sono in programma due appuntamenti speciali dedicati alla storia e all’identità dell’istituzione. Il primo sarà un incontro dal titolo 40 anni per lo Sperimentale, la direzione artistica di Michelangelo Zurletti (Sala Pegasus, giovedì 18 dicembre 2025, ore 18.00), mentre il secondo sarà una visita alla mostra Lirico Sperimentale. Manifesti d’autore (Palazzo Collicola, sabato 28 marzo 2026, ore 16.00). Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.

La rassegna Musica e parole è resa possibile grazie a: Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto e Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Si ringraziano: Archivio di Stato di Perugia – sez. Spoleto, Biblioteca Comunale “G. Carducci”, Cinéma Sala Pegasus, Cooperativa il Cerchio, Fita Umbria, Locanda della Signoria, Media Production di Alessandro Pratelli, Musei Civici di Spoleto.