Murro: “Spoleto non esiste per i senatori della Lega?”

Crisi Complessa, Terni, Narni all’esame della Commissione Industria del Senato

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Apprendiamo con soddisfazione che, dopo mesi di generale disinteresse, i Senatori umbri della Lega (Alessandrini e Lucidi) hanno sottoposto all’attenzione del Governo le delicatissime questioni di alcuni comparti industriali umbri che negli ultimi anni e nel recentissimo periodo vivono e stanno vivendo periodi di crisi e di profonda incertezza, soprattutto occupazionale.

Siamo comunque sconcertati che da questo impegno politico diretto, fatto anche di selfie, annunci e promesse, nonostante il territorio comunale mostri ancora i segni di una devastazione occupazionale frutto di disinteresse e di mancanza di strategie industriali adeguate (Ex Pozzi, Novelli, Cementir, …), non ci siano cenni e riscontri per Spoleto.

Chiediamo alla Lega di non giocare con la vita e la dignità dei lavoratori spoletini, che hanno già subito le conseguenze di scelte arroganti, se non negligenti. Non prendere in seria considerazione la questione del lavoro e dell’occupazione mina la credibilità politica di qualsiasi candidato alle prossime elezioni.

Rosario Murro – Coordinatore Popolo della Famiglia Spoleto