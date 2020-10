Murro: “Passato il Festival, gabbati i Precari”

La Uilcom sul piede di guerra: “Attendevamo invito dalla nuova Dirigenza, come promesso dal Sindaco”.

Riceviamo da Rosario Murro e pubblichiamo integralmente:

“I riflettori del Festival di Spoleto edizione 2020 si sono spenti oltre un mese fa, con il silenzioso saluto del Direttore Artistico Ferrara sulla vicenda Precari. Un saluto forse troppo silenzioso.

I Precari Tecnici, rimasti senza lavoro dopo quasi due decenni di onorato servizio al Festival di Spoleto e sostituiti anche da “maestranze in pensione”, sono ancora in attesa dell’esito della Vertenza presentata alla Regione Umbria ed al Ministero dei Beni Culturali tramite la Sigla Sindacale Uilcom Umbria.

La vicenda dei Precari lavoratori del Festival dei Due Mondi , ancora senza alcun chiarimento. La Uilcom Umbria Regionale e referente territoriale Riccardo M. Gradassi il quale mi informa di aver sollecitato molteplici volte la Regione Umbria, avendo ottenuto delle aperture in attesa di incontro dalla struttura tecnica della Regione che segue la vicenda.

Si dice però amareggiato dalla politica Spoletina di maggioranza che, ad oggi, non ha sollecitato le massime Istituzioni Regionali e Ministeriali e neanche fatto accenno alla vicenda durante i consigli comunali, forse perché impegnata in altre problematiche (il lavoro non ha priorità? … domanda forse troppo scontata).

Gradassi prosegue:” da quanto mi risulta solo lei ed il consigliere di opposizione Giammarco Profili hanno chiesto lumi sugli sviluppi della vertenza, il tutto durante il mese di Settembre.

D’altro canto il Segretario Generale Uilcom Umbria Paolo Pierantoni fa notare la mancanza di rispetto per le risorse tecniche lasciate fuori dal Festival in tempo di Covid (con Pensionati chiamati a lavorare al loro posto) e la promessa ad oggi non mantenuta da parte del Sindaco di Spoleto per urgente incontro con la nuova Dirigenza al fine di chiarire questa atipica e sconcertante vicenda dei Precari.

La Uilcom proseguirà nei solleciti alle Istituzioni per ottenere celere incontro.

Anche il sottoscritto , così come la Uilcom proseguirà nei solleciti al Comune di Spoleto e Regione Umbria affinché si ottenga nel più breve tempo un celere incontro con la direttrice artistica del Festival dei Due Mondi Monique Veaute.”