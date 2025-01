Muore incastrato sotto la motopala

Tragedia in località Firenzuola , nel comune di Acquasparta, al confine con quello di Spoleto.

I Vigili del Fuoco di Terni insieme alla squadra del Distaccamento di Spoleto sono intervenuti, questa sera intorno intorno 20:30 per soccorrere un uomo di 80 anni, rimasto intrappolato sotto la propria motopala dopo che si era ribaltata .

Per l’uomo, il 118 intervento congiuntamente ai carabinieri di Acquasparta,non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le operazioni di recupero sono ancora in corso.