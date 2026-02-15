Mud&Glory Academy, sedici cuori a Terni: brillano Orsini, Belli e Gemma nella mezza di San Valentino. Esordio da applausi per Cannarozzo

Presenza numerosa e di qualità per la Mud&Glory Academy alla Maratona di San Valentino, andata in scena questa mattina a Terni. Sedici atleti spoletini hanno preso parte alla mezza maratona, confermando compattezza di gruppo e ottimo stato di forma su un tracciato suggestivo e tutt’altro che banale.

Il percorso, disegnato dal centrale Corso del Popolo fino a Collestatte, ha regalato scorci di grande fascino passando nei pressi della Basilica di San Valentino e lambendo le spettacolari Cascate delle Marmore, prima del rientro in città. Un tracciato capace di unire velocità e panorama, ma anche di mettere alla prova resistenza e gestione del ritmo.

A guidare la pattuglia spoletina è stato Andrea Orsini, autore di una prova di spessore chiusa in 1h21’31”, tempo che lo colloca tra i migliori del lotto e certifica la sua continuità su ritmi di alto livello. Subito dietro, altre due prestazioni di rilievo: Matteo Belli (1h23’40”) e Francesco Gemma (1h23’49”), separati da pochi secondi al termine di una gara condotta con intelligenza tattica e progressione costante.

Molto solida anche la prova di Lorenzo Giontella, capace di fermare il cronometro a 1h29’10”, mentre Gabriele Ciotti ha corso in 1h30’08”, confermando affidabilità e regolarità. Sotto l’ora e trentasei anche Matteo Cifonelli (1h35’58”), seguito da Francesco Locci (1h38’37”) e Simone Cruciani (1h38’47”).

Applausi per Luca Cannarozzo, che con 1h40’43” ha firmato il suo esordio assoluto in una gara podistica, dimostrando carattere e determinazione. Per il team manager della Ducato Futsal una prima volta che lascia intravedere margini di crescita importanti.

Buone anche le prestazioni di Andrea Pennacchi (1h41’53”) e di Chiara Longhi (1h41’59”), quest’ultima tra le migliori interpreti femminili del gruppo, stesso tempo di Marco Agliani (1h41’59”). Hanno completato la prova con grinta e determinazione Elisabetta Calicchio (1h51’51”), Fabio Palazzi (1h55’25”), Chiara Stopponi (1h56’22”) e Lorenzo Ronci (2h06’31”), chiudendo una giornata da ricordare per i colori spoletini.

Per la Mud&Glory Academy una trasferta che va oltre i riscontri cronometrici: spirito di squadra, partecipazione numerosa e la capacità di affrontare un percorso tecnico e affascinante sono i segnali più positivi in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.